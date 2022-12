Trojno norveško slavje v Franciji, Jakov Fak 17.

Edini slovenski tekmovalec Jakov Fak je bil 17. (1:14,2/3). Na 15 km je moral Johannes Dale enkrat v kazenski krog. V dvoboju za zmago je v zaključku popustil Sturla Holm Lægreid in zasedel drugo mesto s tremi desetinkami zaostanka in z dvema dodatnima krogoma. Tretji je bil še tretji Norvežan in vodilni v svetovnem pokalu, Johannes Thingnes Bø (+10,6/3), ki je poskrbel za še eno norveško trojno zmago.

Fak je začel na 20. mestu med trideseterico, bil mesto višje pred prvim streljanjem leže, po katerem je moral v kazenski krog in zato je izgubil dve mesti. Tudi po drugem strelskem postanku je moral v kazenski krog, a je ostal na 21. mestu. Tudi na tretjem postanku je Fak zgrešil eno tarčo in bil 22. je bil pred zadnjim streljanjem. Tega je opravil brezhibno ter napredoval na 19. mesto. Do cilja je pridobil še dve mesti.

»Za nami je prva triada. Ne morem biti najbolj zadovoljen, ker sem delal preveč napak na strelišču. Tekaško se tudi še ne počutim dobro, kar pa je po taki virozi normalno. Vesel sem, da sem lahko prišel v Francijo in tekmoval na treh tekmah. Cilj je bil čim več točk in ohranjanje pozicije v svetovnem pokalu, da bom tudi po novem letu lahko sodeloval na tekmah s skupinskim startom. S tem moram biti zadovoljen,« je po tekmi povedal Fak.

»Ta konec tedna ni bil povsem naš. Začel se je z boleznijo Jakova, v Francijo je prišel z zamudo. Za njega je bilo tekmovanje bolj kot trening. Imel je priložnost, da bi bil znova v top 10, a je naredil preveč napak. Polona je dobro tekmovala, škoda pa, da se ji ni uspelo prebiti na tekmo s skupinskim startom. Imeli smo tudi zelo dobre uvrstitve na tekmah IBU junior pokala in Anamarija je dobila svoje prve stopničke danes na IBU pokalu,« pa je dodal trener Ricco Gross.

Anamarija Lampič spet blestela, toda v pokalu IBU

Na tekmi biatlonk s skupinskim štartom na 12,5 km, ki je minila brez slovenske udeležbe, je bila Lisa Theresa Hauser prva že precej pred ciljno črto, v kazenski krog je šla enkrat in zabeležila peto zmago v pokalu, drugo letos. Francozinja Julia Simon, vodilna v svetovnem pokalu, je zaostala 12,3 sekunde, dvakrat je tekla v kazenskem krogu. Tretja je bila rojakinja slednje, Anais Chevalier Bouchet s 14,3 sekunde zaostanka in enim kazenskim krogom.

Kot je že omenil Gross, je slovenski tabor v ženski konkurenci danes gledal v italijanski Ridnaun. Tam je Anamarija Lampič na tekmi pokala IBU v skupinskem štartu zasedla drugo mesto in to kljub kar petim zgrešenim strelom. Po božično-novoletnih praznikih se bo biatlonska sezona že prvi teden januarja nadaljevala na Pokljuki.