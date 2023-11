Kako naprej? Alpski smučarji brez prvih treh tekem svetovnega pokala

Alpski smučarji so tudi letos ostali brez premiernih smukov pod Matterhornom. Tekmovalna žirija je po sobotnem odpovedala tudi današnji smuk svetovnega pokala alpskih smučarjev, prvega čezmejnega, na najvišje ležeči progi v svetovnem pokalu, ki bi se začel v Zermattu v Švici in končal v Cervinii na italijanski strani meje. »Zaradi obilnega sneženja, ki se je začelo zgodaj zjutraj, in močnega vetra, ob upoštevanju današnje napovedi in zaradi zagotavljanja varnosti vseh,« so odločitev o odpovedi smuka obrazložili tekmovalna žirija in organizatorji tega tekmovanja.

Smuk na progi Gran Becca je doživel že šesto odpoved

Alpski smučarji so tako ostali brez treh uvodnih tekem svetovnega pokala. Zaradi močnega vetra so konec oktobra že prekinili in nato odpovedali moško veleslalomsko uverturo v Söldnu v Avstriji. Smukači bodo morali počakati na začetek ameriških preizkušenj v Beaver Creeku z dvema smukoma in superveleslalomom od 1. do 3. decembra. Gurgl v Avstriji bo prihodnjo soboto gostil slalom, ki bo tako pomenil tekmovalni uvod svetovnega pokala za moške.

Pogled na Zermatt ni bil obetaven. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Alpske smučarke, med njimi Ilko Štuhec, smukaška premiera z dvema smukoma pod Matterhornom čaka prihodnji teden. Lanski štirje smuki na tem prizorišču, dva moška in dva ženska, so odpadli zaradi pomanjkanja snega.

Z novo odpovedjo se postavlja vprašanje o smiselnosti tega tekmovanja v Zermatt-Cervinii, ki ga je novo vodstvo mednarodne smučarske organizacije Fis leta 2022 napovedalo kot senzacionalen dogodek, s katerim bi takoj po Söldnu v Evropi spektakularno odprli še sezono v hitrih disciplinah. Tekmovanjem in posegom v občutljivo ledeniško okolje nasprotujejo tudi okoljske organizacije.

Lep pogled, toda ne za izvedbo smuka FOTO: Marco Bertorello/AFP

Smuk na progi Gran Becca, ki se začne z ledenika v Švici na višini skoraj 3800 metrov in konča v Italiji, je tako doživel že šesto odpoved. Alpski smučarji so sicer letos dobili priložnost in preizkusili to progo. Pred vremensko fronto, ki je prinesla sneg na to območje, so v sredo izpeljali prvi in za zdaj edini uradni trening smuka. Smučarji so progo spoznali v pravi zimski pravljici na uradnem treningu, vse od tedaj pa vreme nagaja organizatorjem.

Prvi trening dobil Avstrijec Otmar Striedinger

Prvi trening, edinega, ki so ga izpeljali, je dobil Avstrijec Otmar Striedinger. Od štirih Slovencev na prizorišču je najboljši izid zabeležil Nejc Naraločnik z 28. časom. Na startu so bili tudi Miha Hrobat, Martin Čater in Rok Ažnoh. Mnogi tekmovalci proge niso izpeljali pravilno zaradi izpuščenih vratc, med njimi tudi vsi štirje Slovenci.

Za zdaj ne kaže, da bi Mednarodna smučarska zveza odpadle moške tekme skušala nadomestiti na drugih lokacijah. Na zgodovinski smuk na po slovitem Lauberhornu drugi najdaljši progi v svetovnem pokalu bo tako treba počakati. »To bi bil čisti spektakel,« je v soboto dejal tekmovalni direktor Markus Waldner. »Če vreme ne sodeluje, ne morete storiti ničesar. To je naš šport, s tem moramo živeti,« izjavo Waldnerja navaja avstrijska tiskovna agencija APA.