Katja Koren Miklavec: Z glavo lahko pripraviš telo do izjemnih stvari

Pred skoraj natanko 30 leti je Katja Koren Miklavec v Lillehamerju na olimpijskih igrah v slalomu pri 18-letih osvojila bronasto odličje, zaostala je le za Vreni Schneider in Elfi Eder in se z velikimi črkami zapisala v slovensko smučarsko zgodovino. Danes je znova vpeta v svet športa kot podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije, v podkastu Delo Šport je ob zanimivih spominih na kariero, vražja dekleta in znameniti Flachauu govorila tudi o današnjem stanju športa v Sloveniji in mentaliteti, ki jo potrebuje vrhunski športnik.

»Če sem poštena, se občutkov z olimpijskih iger, predvsem s podelitve kolajn, skoraj nič ne spomnim. Seveda prek ogledov posnetkov podoživljaš, kaj se je dogajalo, v tisti evforiji pa je šlo vse nekako mimo, res ne vem, kakšen občutek je bil osvojiti kolajno. Več kot časa preteče od takrat, bolj se zavedam, da je ta trud, ki sem ga vlagala v vrhunski šport, bil poplačan,« pravi 48-letna Mariborčanka. »Zdaj na šport, ker v njem delam v drugi vlogi, gledam nekoliko drugače. Ogromno je športnikov, ki se prav tako celo življenje garajo, pa jim nikoli ne uspe viden dosežek. Potrebuješ tudi kanček sreče. Šele zdaj, po toliko letih se zavedam, da sem res dosegla nekaj velikega,« se ob skorajšnji 30-letnici odličja teže doseženega zaveda nekdanja odlična smučarka.

FOTO: Marko Feist

Njena kariera se je zaradi poškodbe hrbtenice končala že pri 23-ih letih, tudi zato, ker se je ujela v negativno rezultatsko spiralo. Če bi se stvari odvile nekoliko drugače ... »Če bi danes lahko kariero sestavila na novo, zagotovo ne bi izbrala takšnega dosežka pri 18 letih. Lažje je, če napreduješ korak za korakom, saj vsak uspeh najprej »zasidraš«, nato pa greš dalje. Jaz pa sem skočila na vrh, potem nekaj časa ostala tam, nato pa je šlo vse hitro navzdol,« pravi Katja Koren, ki zato razume, zakaj je v alpskem smučanju toliko individualnih ekip športnikov in športnic: »V težkih trenutkih ob sebi potrebuješ ekipo, ki ji zaupaš, ki je prilagojena tvojim potrebam. Če bi imela ob sebi ekipo, ki bi me znala resetirati, bi najbrž nadaljevala kariero.«

Z Alenko Dovžan, Natašo Bokal, Špelo Pretnar in Urško Hrovat so tvorile nepozabna vražja dekleta, slovensko smučarsko reprezentanco, ki je kljub neizkušenosti navduševala v svetovnem pokalu. »Rastle smo skupaj, imele smo trenerja, ki smo mu slepo zaupale. Cela ekipa je funkcionirala, noben problem se ni bil odpeljati v Francijo, ker smo se počutile res dobro. Naša ekipa je delovala, ker smo bile vse uspešne in smo se tudi veselile uspeha druga druge. Res smo bile dobra ekipa.«

Če lahko hitro smuča Alenka, lahko tudi jaz

Katja Koren je v svetovnem pokalu prišla do ene zmage, nepozabne na superveleslalomu v Flachauu, kjer je štartala s številko 66 in osupnila konkurenco. »Pred mano je šla na progo Alenka Dovžan, imela je številko 62, v cilju je zasedla četrto mesto. Seveda sem to videla na štartu in takrat sem si rekla: 'Če lahko tako hitro smuča Alenka, lahko tudi jaz!' Neverjetno je, kako pomembna je glava. Če ne bi tako razmišljala, bi bila z isto pripravljenostjo, istim telesom, verjetno na 40. mestu.«

Smučarske legende v Kranjski Gori leta 2008. FOTO: Igor Zaplatil

Mladostniška samozavest je bila velika odlika vseh vražjih deklet, ki se niso ustrašile nikogar. »Spomnim se na OI, v slalomu je blestela Pernilla Wiberg, jaz pa sem imela številko 33, pa tudi kakšnih posebnih rezultatov nisem imela. Na štartu sem srečala njenega serviserja, Slovenca Roberta Karlatca. Pernilla je takrat vodila, Robi mi je dejal češ, si videla, kako ji je šlo, pa sem mu odvrnila: Počakaj, da jaz pridem v cilj!«

Danes podpredsednica OKS in predsednica odbora za športnike in olimpijske vrednote opozarja, da bi za športnike, ki zaključujejo kariero, lahko naredili več in jim ponudili podporo, več o tem lahko slišite v podkastu, nestrpno pa pričakuje tudi OI v Parizu: »Na te olimpijske igre dajemo res velik poudarek, zadnje OI so bile kar daleč, Pariz pa je za Slovenijo izjemna priložnost. To je prepoznala tudi država, te olimpijske igre bodo nekaj posebnega, seveda v prvi vrsti za slovenske športnike, v to ne dvomim, tudi drugi del pa bo izpeljan tako, da bomo naredili še korak naprej.«