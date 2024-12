Hrgota: Diskvalificirali bi lahko vsakogar, odvisno je le od kontrolorjevih oči

V nadaljevanju preberite:

Kaj si je Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, zaželel pred jutrišnjim začetkom 73. novoletne turneje v Oberstdorfu, na kaj stavi in upa pred prvim vrhuncem predolimpijske sezone 2024/25, kako je zadovoljen s štartom svojih varovancev v tekmovalno zimo, kaj je povedal o Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu, zakaj je bilo zanj 22. mesto Domna Prevca v Titisee-Neustadtu tako impresivno, kako je komentiral skakanje preostalih dveh naših udeležencev novoletne turneje, čemu pripisuje prevlado Nemcev in Avstrijcev na dosedanjih tekmah, kaj je 36-letni Velenjčan povedal o tekmovalnih dresih, kakšne izkušnje imajo naši skakalci z veliko napravo pod Senčno goro, zakaj jim je v preteklosti povzročala nemalo težav, kateri slovenski skakalec si tam lasti najboljšo uvrstitev ...