Ker Innsbruck ni osvetljen, še ne bodo ukradli ženske turneje

Silvestrska turneja smučark skakalk za sezono 2022/23 se bo končala z dvema tekmama na Ljubnem ob Savinji. Uvodna bo v soboto ob 16. uri, poskusna serija se bo začela ob 14.45, druga v nedeljo, na prvega dne novega leta, ob 16.30. Za slednjo bo že ob 10. uri na skakalnici pod Rajhovko poskusna serija, uro kasneje kvalifikacije. Najboljša Slovenka Nika Križnar bo na domačih tleh lovila skupno zmago in nagrado, zlato sovo. Kot drugouvrščena ima 23,5 točke zaostanka za skupno vodilno na silvestrski turneji po dveh tekmah v Beljaku Evo Pinkelnig, ki je v Alpenareni dvakrat zmagala. Veliko se je seveda govorilo in pisalo o tem, da si štirje prireditelji moške skakalne novoletne turneje (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen) želijo pod svoje okrilje vzeti tudi silvestrsko turnejo skakalk in tako (seveda) Beljak in Ljubno spraviti ob prestižno žensko tekmovanje ob prehodu v novo leto. Več o tem preberite v članku.