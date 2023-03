Ko so zaradi Eme vzhičeni tudi tuji asi: To je očitno v slovenskih genih

V nadaljevanju preberite:

Kako je sijajne nedeljske polete Eme Klinec v Vikersundu komentiral nekdanji vrhunski nemški smučarski skakalec Sven Hannawald, kaj je povedal za njen slog skakanja, kaj je izjavil, da ima slovenska šampionka v krvi, kdaj se je že zavzemal za to, da bi tudi ženske lahko letele, s čim je 24-letna Poljanka navdušila nekdanjega avstrijskega skakalca in dolgoletnega glavnega trenerja nemške reprezentance Wernerja Schustra, na podlagi česa so po besedah Mike Kojonkoskega, vodje komiteja za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), lani v odboru presodili, da so dekleta nared za polete ...