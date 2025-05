Kojonkoski ni zadovoljen z zdajšnjim položajem v smučarskih skokih

Kdo bo nasledil Christiana Kathola, ki se poslavlja s položaja kontrolorja skakalne opreme pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), še ni jasno. Po nekaterih govoricah, ki so jih pristojni medtem že zanikali, je bil v igri za ta položaj tudi Vasja Bajc. Znano pa je že, da bo v ekipi za nadzor znova Avstrijec, in sicer Mathias Hafele.

Nekdanji vrhunski smučarski skakalec je po koncu športne poti skrbel za opremo v domovini, zadnje tri sezone pa je nad njo bedel v poljski reprezentanci. »Želimo si izboljšati pravilnik in kontrolo, da se takšni primeri, kakršnemu smo bili priča na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, ne bi ponavljali,« je pojasnil 41-letni Tirolec.

O načrtih je spregovoril tudi Mika Kojonkoski, predsednik odbora za skoke pri FIS, ki verjame, da bo Hafele v ekipo vnesel potrebno strokovno znanje. »Želimo si okrepiti nadzor nad opremo. To je zdaj naša najpomembnejša prioriteta,« je poudaril 62-letni Finec in pripomnil, da so strokovnjaki sposobni zelo hitro predelati tekmovalne drese.

Zaradi tega iščejo rešitve, da bi jih lahko kontrolorji v miru in dobro pregledali. Ker na običajnih tekmah za to ni dovolj časa, podpira zamisel, da bi skakalcem po nastopih jemali kombinezone in jim jih vračali malo pred začetkom naslednje preizkušnje. V tem primeru bi močno omejili možnost manipulacij.

»Verjamem, da bomo do prihodnjega leta našli ustrezno rešitev in da bodo lahko pristojni pri FIS zadržali drese na večjih prireditvah, kot so olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali novoletna turneja,« je razložil Kojonkoski, ki ni zadovoljen z zdajšnjim položajem v skokih. »V vrhunskem športu je tako, da poskušajo vsi na različne načine priti do čim boljših rezultatov. Na žalost je v skokih oprema iz leta v leto pomembnejša, nadzor pa je pri tem vedno v zaostanku,« je še dejal predsednik odbora za skoke pri FIS.