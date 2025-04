Slovenski skakalni up je poseben tudi zaradi svojih oči

V nadaljevanju preberite:

Žiga Jančar je na letošnjem finalu svetovnega pokala v Planici uspešno prestal ognjeni krst na letalnici in že v tretjem poskusu prvič premagal magično mejo 200 metrov. Na ta način je 19-letni smučarski skakalec iz Dola pri Ljubljani le še potrdil svojo nadarjenost, na katero je opozarjal že med sezono.

Na letalnici bratov Gorišek je Jančar nadvse užival. »Bilo je odlično, moram pa priznati, da mi je srce pred prvim poletom bílo hitreje in močneje kot običajno. Po kvalifikacijah sem opravljal vlogo predtekmovalca in moram reči, da sem res užival ...« je svoje prve polete podoživel veliki up iz SSK Ihan. Preberite še, kdaj se je Žiga navdušil nad smučarskimi skoki, kaj rad počne v prostem času, kdo so njegovi vzorniki, s kakšnimi cilji se spogleduje, katero srednjo šolo obiskuje, kako njegovo športno pot spremljata njegova starša, kakšne oči ima ...