Kopitar z golom in asistenco ob zmagi proti Las Vegasu

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so obrnili nov list. Potem ko so po nizu petih porazov v severnoameriški ligi NHL v nedeljo premagali St. Louis Blues, so bili danes uspešni proti Vegas Golden Knights. Kralji so slavili s 6:5, Kopitar pa je zabil prvi gol na tekmi ter podal za šesti zadetek.

Kralji so dobro začeli tekmo in v ameriški igralniški meki po uvodni tretjini vodili z 2:0. Na uvodu v drugi del igre so povišali na 3:0, na zadnji odmor pa odšli s prednostjo 4:2. V zadnji tretjini so dopustili domačim, da so se približali najprej na 3:5, potem 4:6, potem pa še 5:6, a do preobrata vendarle ni prišlo. Strelec odločilnega gola za zmago gostov je bil Adrian Kempe.

Kopitar je dosegel svoj 16. gol v sezoni in obenem 16. v karieri proti Vegas Golden Knights. Med strelce so se poleg Kopitarja in Kempeja vpisali še Quinton Byfield, Warren Foegele, Trevor Moore in Brandt Clarke, vratar gostov David Rittich pa je zaustavil 27 strelov.

Branilec Vladislav Gavrikov in napadalec Foegele sta oba prispevala stoti podaji v karieri. Na drugi strani je Tomaš Hertl dosegel hat-trick, zadela sta še Nicolas Roy in Brandon Saad, domači vratar Adin Hill pa je zbral 29 obramb. Zdaj Kralje čakajo tri tekme v domači dvorani. Najprej bodo v torek gostili New York Islanders.