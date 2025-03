Branilci naslova zaradi dopinga ostali brez pomembnega člena

Hokejisti Torotno Maple Leafs, tretji na vzhodu, so v severnoameriški ligi NHL v gosteh po kazenskih strelih premagali Utah s 4:3. Branilci naslova Florida Panthers, vodilna ekipa atlantske skupine, pa so do konca sezone ostali brez branilca Aarona Ekblada. Kanadčan je padel na dopinškem testu in se ne bo smel vrniti na led do končnice.

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so tokrat počivali, kljub temu pa so prejeli dobre novice. Leona Draisaitl je točko osvojil še na 15. tekmi v nizu, vendar njegovi dve podaji nista bili dovolj, da bi zagotovil zmago Edmonton Oilers. Kanadčani so z 2:3 izgubili proti Buffalo Sabres.

Poraz proti ekipi z dna vzhodne konference pa je zmanjšal prednost pred Kralji, ki zdaj z dvema tekmama manj na tretjem mestu pacifiške skupine zaostajajo za Edmontonom le še za tri točke. Oilers so izgubili sedem od zadnjih desetih tekem.

Medtem pa je vodstvo lige NHL za 20 tekem suspendiralo Ekblada, ki je padel na dopinškem testu, Kanadčan je kazen sprejel. Več podrobnosti o naravi dopinškega prekrška za zdaj ni znanih.

Ekblad je dejal, da je bil šokiran nad izvidi nenapovedanega dopinškega testa. »Na koncu sem naredil napako in vzel nekaj, kar mi bo pomagalo hitreje okrevati po nedavnih poškodbah, ne da bi se pred tem posvetoval z zdravniškim osebjem lige in ekipnim zdravnikom,« je povedal 29-letni branilec. Kanadčan se bo lahko vrnil na led šele na tretji tekmi končnice.