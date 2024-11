Ruski as je izvedel neprijetno diagnozo, zlomil si je mečnico

Hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki se je v ligi NHL poškodoval na tekmi proti Utahu, si je zlomil levo mečnico, so razkrili dodatni zdravniški pregledi. Devetintridesetletni Rus bo zato prisilno počival od štiri do šest tednov, so danes sporočili Washington Capitals. Ovečkin lovi strelski rekord lige legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja.

Ovečkin je na tekmi proti novincu v ligi Utahu ob zmagi Washingtona s 6:2 dosegel dva zadetka, a si v zadnji tretjini poškodoval nogo ob trku z napadalcem Utaha, Jackom McBainom.

Ruski veteran je odlično začel sezono in je ta čas najboljši strelec lige NHL s 15 goli, skupno je zbral 25 točk. Ob tem je tudi najstarejši v zgodovini lige, ki je prvi prišel do 15 golov v sezoni.

Obenem lovi strelski rekord lige NHL, trenutno je dosegel 868 golov, legendarni rekorder Gretzky pa jih ima 894.

Zlom noge za Ovečkina pomeni tudi najdaljšo odsotnost v prvenstvu NHL v karieri, pred tem je kapetan prestolnikov največ manjkal novembra 2009, ko je izpustil šest tekem zaradi poškodbe zgornjega dela telesa.

Skupno je v ligi NHL izpustil le 59 tekem v 20 letih, do zdaj le 35 zaradi poškodbe.

Po časovnem razporedu ekipe bo Ovečkin to sezono zaradi okrevanja izpustil vsaj 13 tekem, lahko pa se zgodi, da bo manjkal na vseh preostalih 19 tega leta.

Ovečkin bi se lahko najhitreje vrnil na domači tekmi 20. decembra proti Carolini, vendar se morda ne bo vrnil na led pred dvobojem z Minnesoto 2. januarja 2025, so prek družbenih omrežij še zapisali pri njegovi ekipi.