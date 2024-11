Neuničljivi Ovečkin že pogleduje proti Gretzkyju

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so nova vodilna ekipa vzhodne konference v ligi NHL. V domači dvorani so s 4:1 ugnali St. Louis Blues. Derbi večera pa so dobili Washington Capitals, ki so s 5:2 slavili na gostovanju v Las Vegasu.

Carolina se je z 12. zmago v sezoni po točkah na vrhu vzhoda izenačila z New Jerseyjem, ki pa je v napornem programu doslej odigral tudi štiri točke več. Ključni igralec v Raleighu v Severni Karolini je bil Čeh Martin Nečas, ki je k zmagi prispeval dva gola in bil podajalec pri obeh ostalih. Nečas je vsaj po eno strelsko točko dosegel zdaj že na 13 tekmah zaporedoma.

FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

Za točko za Carolino zaostaja Washington, ki si deli tretje mesto na vzhodu s Florido. Hokejisti iz prestolnice so visoko slavili pri vodilni ekipi pacifiške skupine v Las Vegasu, še enkrat več pa je blestel 39-letni ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki je Nevadi zabil kar trikrat. Dobro pa je domače napadalce prebral tudi nekdanji vratar vitezov Logan Thompson, ki nastopa za Washington in zbral kar 40 obramb.

Ljubitelje hokeja pa morda celo bolj kot današnja tekma zanima statistika. Na večni lestvici najboljših strelcev v ligi NHL je Ovečkin zdaj pri 866 golih in le še za 28 golov zaostaja za slovitim Waynom Gretzkyjem. Skupaj je Gretzky dosegel 1487 strelskih točk, Ovečkin 1443. V karieri je Ovečkin danes že 31. dosegel vsaj tri gole na tekmi, 176. več kot enega.

Na preostalih tekmah večera so New York Rangers slavili v Seattlu z 2:0, nekdanji vratar Los Angelesa Jonathan Quick pa je zbral 24 obramb in bil najzaslužnejši za zmago. Steven Stamkos je dosegel dva gol ob zmagi Nashvilla v Vancouvru s 5:3, tekmo pa je 21 sekund pred koncem odločil Gustav Nyquist, ko so gostitelji v lovu na izenačenje zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings ostaja na četrtem mestu zahoda. Naslednja tekma kralje čaka šele v noči na četrtek, ko v Kalifornijo prihaja Buffalo.