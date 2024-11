Kralji brez gola proti Buffalu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili proti Buffalo Sabres z 0:1. Anže Kopitar in soigralci so s porazom zapravili priložnost, da se zavihtijo na vrh pacifiške skupine. V zahodni konferenci so na šestem mestu.

Edini gol na tekmi je v 38. sekundi zadnjega dela ob številčni premoči na ledeni ploskvi dosegel Jason Zucker in izkoristil izključitev Quintona Byfielda. Ostalih 18 strelov na svoj gol je David Rittich ubranil. Na drugi strani je Ukko-Pekka Luukkonen s 24 obrambami ohranil mrežo nedotaknjeno. Ubranil je tudi vseh šest strelov slovenskega kapetana kraljev Kopitarja.

Carolina Hurricanes so spet vodilna ekipa vzhoda. Vihar je tokrat na gostovanju odpihnil hokejiste Philadelphie s 4:1. Sebastian Aho je na tekmi dosegel gol in podajo, tudi gol za 2:1 v uvodu 42. minute. Dokončno sta zmagovalca odločila Jordan Staal in Jack Roslovic, ki sta v 47. minuti v 55 sekundah dosegla dva gola. O premoči Caroline priča podatek, da je vratar Pjotr Kočetkov imel malo dela in zbral le 18 obramb.

V uvodnem delu je Jalen Chatfield dosegel prvi gol v sezoni in to že po vsega 30 sekundah igre, edini gol za domače je v drugem delu dosegel Ryan Poehling. Vratar Ivan Fedotov je zbral 30 obramb.

Toronto je ponudil priložnost Las Angelesu, da se zavihti na vrh pacifiške skupine. Kanadčani so s 3:0 ugnali vodilni Las Vegas in se v derbiju večera sami povzpeli na prvo mesto razpredelnice v atlantski skupini.

Mrežo gostov iz Meke igralništva je s prvim golom v ligi načel Fraser Minten v prvem delu. Bržkone pa je bil odločilen gol Williama Nylanderja v 43. minuti ob igralcu več na ledu.

Pontus Holmberg je v končnici zadel prazen gol Las Vegasa, ki je s šestim igralcem v polju »iskal izenačenje«. Toronto je dosegel že šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah, Las Vegas je doživel drugi zaporedni poraz.

Dallas je dosegel osmo zmago na 10. domači tekmi v sezoni. Jason Robertson je za zmago s 5:2 proti San Joseju dosegel gol in dve podaji. Seattle je s 3:0 premagal Nashville. Prav Seattle pa bo po prostem večeru za obe ekipi naslednji tekmec kraljev v Los Angelesu.