Ob izjemni zadnji tretjini Edmontona tudi dve podaji Kopitarja premalo

Hokejisti Los Angeles Kings so na tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL na gostovanju v Edmontonu izgubili s 4:7. Gostitelji so do zmage in zmanjšanja zaostanka v seriji na 1:2 prišli po izjemni zadnji tretjini, v kateri so dosegli štiri zadetke in preobrnili zaostanek. Anže Kopitar je za kralje prispeval dve podaji.

Ključna je bila 54. minuta tekme, ko je za izenačenje domačinov na 4:4 po nekaj zmede okoli vrat Darcyja Kuemperja zadel Evander Kane. Sodniki so zadetek sprva razveljavili zaradi brcanja ploščka v vrata, vendar so po pregledu posnetka ugotovili, da je Kane sicer brcnil plošček, a ga nato vendarle udaril s palico v mrežo ter gol potrdili.

S tem se niso mogli sprijazniti pri Los Angelesu, strokovni štab je zahteval še en pregled posnetka zaradi domnevnega oviranja Kuemperja, a sodniki tega niso videli in so priznali gol ter dosodili kraljem še kazen dveh minut zaradi zavlačevanja.

Z igralcem več je Edmonton prišel do popolnega preobrata, ko je le 10 sekund po izenačenju zadel še Evan Bouchard. Za končnih 7:4 so pri Edmontonu dosegli še dva zadetka v prazno mrežo, zadnjega osem sekund pred koncem, potem ko je imel Kopitar na palici izenačenje na 5:6, a je izvrstno posredoval vratar Edmontona Calvin Pickard.

Preobrat naftarjev je bil sicer zadnji na tekmi, saj se je razmerje moči že pred tem dvakrat spremenilo. Edmonton je tekmo začel agresivno in po zadetkih Ryana Nugenta-Hopkinsa in Boucharda povedel z 2:0 po zgolj devetih minutah.

Adrian Kempe je nato zmanjšal zaostanek v 19. minuti, pri golu pa je sodeloval Kopitar. V drugi tretjini pa se je tehtnica obrnila v prid gostom, ti so zadeli trikrat; v 26. minuti je bil uspešen Kevin Fiala po podaji Kopitarja, v 36. Drew Doughty in v 38. Trevor Moore. Edmonton je v tem času le enkrat odgovoril prek Connorja Browna za 4:3 po štiridesetih minutah.

Los Angeles bo imelo novo priložnost za povečanje prednosti v seriji, ko se bosta ekipi znova pomerili v Edmontonu v noči z nedelje na ponedeljek po slovenskem času.

Na preostalih tekmah preteklega večera v NHL sta tako kot Edmonton moštvi po zaostanku z 0:2 v zmagah prišli do zmanjšanja vodstva na domačem ledu. Montreal Canadiens so s 6:3 premagali Washington, Carolina Hurricanes pa so izgubili v gosteh v New Jerseyu z 2:3.

Končnica, 1. krog:

vzhod:

Montreal Canadiens - Washington Capitals 6:3 (Washington vodi z 2:1 v zmagah)

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 3:2 (Carolina vodi z 2:1 v zmagah)

zahod:

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 7:4 (LA vodi z 2:1 v zmagah)