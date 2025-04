Kralji s Kopitarjem izpustili lepo priložnost

Ekipa Los Angeles Kings, ki si je že zagotovila nastop v končnici lige NHL, je v noči na torek doživela nepričakovan poraz proti Seattle Kraken. Gostje iz zvezne države Washington, ki so na 13. mestu Zahoda že brez možnosti za napredovanje, so slavili z 2:1 in Kraljem preprečili skok na četrto mesto konference. Ekipa iz Los Angelesa tako z 98 točkami ostaja peta, točko za Coloradom.

Slovenski kapetan Kraljev Anže Kopitar je na ledu prebil dobrih dvajset minut, a v tem času proti vratom nasprotnika sprožil le en strel in ostal brez točkovnega izkupička.

Odločitev o zmagovalcu je padla v drugi tretjini. Domače je sicer v 22. minuti v vodstvo popeljal Quinton Byfield, toda Seattle je pripravil preobrat v razmiku vsega 54 sekund ob koncu tretjine. Najprej je v 39. minuti izenačil Matty Beniers, tik pred iztekom 40. minute pa je končni izid postavil Brandon Montour.

Kralje zdaj čakata dva prosta dneva, nato pa sledita dve zaporedni domači tekmi proti Anaheim Ducks in neposrednemu tekmecu Colorado Avalanche. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Med ključnimi možmi za zmago Seattla je bil vratar Joey Daccord, ki je zbral 29 obramb, čeprav je tudi na nasprotni strani Darcy Kuemper dobro opravil svoje delo. Kralje zdaj čakata dva prosta dneva, nato pa sledita dve zaporedni domači tekmi proti Anaheim Ducks in neposrednemu tekmecu Colorado Avalanche. Redni del bodo sklenili z gostovanjem pri Edmonton Oilers in domačo tekmo proti Calgary Flames.

Winnipeg potrdil prvo mesto, Tampa boljša od Rangerjev

Vodilna ekipa lige Winnipeg Jets je dosegla novo zmago, s 3:1 je premagala St. Louis Blues in ima na vrhu lestvice že 110 točk. Odločilni zadetek je v 48. minuti dosegel Alex Iafalo za vodstvo z 2:1. Končni izid je devet sekund pred koncem v prazno mrežo, ko so gostje poskusili s šestim igralcem v polju, postavil Adam Lowry. Prvi zadetek za rekordno 53. zmago Winnipega v rednem delu je sicer dosegel Morgan Barron.

V boju za končnico na Vzhodu je pomembno zmago zabeležila Tampa Bay Lightning, ki je s 5:1 ugnala New York Rangers. Blestela sta Brayden Point z dvema goloma in podajo ter Nikita Kučerov z golom in dvema podajama. Medtem ko je Tampa že zanesljivo v končnici, se Rangerji še borijo za čim boljše izhodišče oziroma potrditev napredovanja. Trenutno zasedajo deseto mesto na Vzhodu z 79 točkami, enako število jih ima Detroit, medtem ko mestni tekmeci Islanders zaostajajo le za točko, Columbus pa za dve.

Calgary do pomembnih točk v San Joseju, Edmonton klonil proti Anaheimu

Pomemben korak k uvrstitvi v končnico na Zahodu je uspel Calgaryju, ki je s 3:2 zmagal pri najslabši ekipi lige, San Jose Sharks. S to zmago in 85 točkami so Plameni na devetem mestu Zahoda. Gostje so vse tri zadetke dosegli v zadnji tretjini, ko so bili uspešni Adam Klapka, Morgan Frost in Matt Coronato, vratar Dustin Wolf pa je zbral 29 obramb.

Nepričakovan poraz pa so doživeli Edmonton Oilers, ki so doma klonili proti Anaheim Ducks, čeprav slednji nimajo več možnosti za končnico. Naftarji tako ostajajo na šestem mestu Zahoda, vendar bi jih lahko ta poraz v zaključku rednega dela potisnil v negotove dodatne kvalifikacije za končnico.