Zgodovinski zadetek Aleksandra Ovečkina

V NHL je danes na tekmi med New York Islanders in Washington Capitals (4:1) padel zgodovinski mejnik. Aleksandr Ovečkin, izkušeni napadalec Washingtona, je namreč v 28. minuti dosegel gol za znižanje na 1:2, kar je bil njegov 895. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu. S tem pa je presegel desetletja star rekord legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja.

Ovečkinov lov na magično številko, ki ga ljubitelji hokeja po vsem svetu lahko spremljajo že celotno sezono, je v zadnjih dneh dobil izjemen pospešek. V soboto je namreč 39-letni veteran iz Moskve na tekmi med Washingtonom in Chicagom dosegel dva gola in takrat izenačil Gretzkyjev rekord, števec pa postavil na številko 894.

Aleksandru Ovečkinu je čestital tudi Wayne Gretzky. FOTO: Sarah Stier/AFP

Na današnji tekmi v New Yorku so gostitelji izkoristili prednost domačega ledu in prešli v vodstvo z 2:0, veliki trenutek tekme pa se je zgodil po osmih minutah v drugi tretjini. Washington je imel igralca več, Ovečkin pa je znal izkoristiti številčno premoč za zgodovinski zadetek.

Na večni lestvici najboljših strelcev je tako zdaj sam na prvem mestu, Gretzkyja, ki je svojih 894 golov dosegel med letoma 1979 in 1999, je potisnil na drugo mesto, na tretjem pa je z 801 Gordie Howe.