Košir osvojil veliki globus, želi ga tudi Mastnak

Slovenska reprezentanca v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah ima tudi za novo sezono, v kateri bosta zanjo vrh pomenila svetovno prvenstvo v Gruziji in domača tekma svetovnega pokala na Rogli, visoke cilje. Sestava ekipe je ista kot v zadnjih sezonah, večja sprememba pa je na mestu glavnega trenerja. Na tem mestu je Izidorja Šušteršiča zamenjal Jure Hafner. Nekdanji tekmovalec je vstopil v velike čevlje, saj je reprezentanca pod vodstvom Šušteršiča, ki se je sam odločil, da po sedmih letih dela sestopi s položaja glavnega trenerja, dosegala odmevne uspehe. A Škofjeločan se izziva ne boji, prepričan je, da bodo njegovi varovanci tudi v letošnji sezoni beležili dobre rezultate.

Kot zatrjujejo tekmovalci, je strokovnjak, ki je prejšnji olimpijski cikel preživel na Kitajskem, kjer je bil pomočnik Petra Kotnika (oče bronaste z olimpijskih iger v Pekingu Glorie Kotnik je letos glavni trener avstrijske reprezentance) uvedel nekaj dobrodošlih novosti in še izboljšal vzdušje v ekipi. »Sam osebnih ciljev nimam, želim le pomagati, da tekmovalci izpolnijo svoje želje. Dela se ne bojim, ne čutim pritiska zaradi njihovih uspehov v preteklosti. Menim, da vsakemu lahko dodam še nekaj malenkosti, da so še za odtenek boljši. Mislim, da zazdaj dobro delujemo in da se bo to poznalo tudi na dosežkih,« je dejal Hafner, ki je bil z ekipo doslej na petih treningih na snegu in je z videnim zadovoljen.

Gloria Kotnik bi bronasto olimpijsko formo v novi sezoni rada čim večkrat prikazala. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Opravili smo večino zastavljenega dela. Na teh petih ciklusih sta bila vedno prisotna vsaj dva od štirih tekmovalcev, le Tim Mastnak tudi letos dela po posebnem programu. Zazdaj smo vadili le na naravnem snegu, čakamo na ciklon, ki nam bo prinesel mraz, da bodo lahko začeli pripravljati tudi proge z umetnim snegom, na katerih je večina tekem,« je v pričakovanju zimskih razmer Hafner. Najvišja pričakovanja v ekipi ima zagotovo spet Mastnak, svetovni in olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu, ki si že dolgo želi tudi skupno zmago v svetovnem pokalu, a se mu ta zaradi slabših nastopov v slalomu izmika. »Že ob koncu lanske sezone sem naredil napredek tudi v slalomu, upam, da bo letos ta še večji. Zaradi razmer sem sicer letos priprave na snegu začel zamudo, a v zadnjem času vse nadoknadil in sezono pričakujem dobro pripravljen,« je optimistično razpoložen Celjan.

Vrhova Gruzija in Rogla

Adut Žana Koširja bo sproščenost in kljub zrelim letom dobra telesna pripravljenost, saj že nekaj časa nima več težav s kroničnimi bolečinami v hrbtu, enako velja tudi za Roka Marguča, ki si po nekaj slabih sezonah želi vrniti na vrh. Tudi Kotnikova, letos je ostala brez reprezentančne kolegice Sare Goltes, naj bi bila letos bila boljše pripravljena, kar bi ji lahko omogočilo večjo konstantnost na tekmah. Do napredka bi Kotnikovi lahko pomagalo tudi dejstvo, da se je znebila finančne negotovosti, saj je po olimpijskem bronu dobila državno službo, postala je vojakinja, s tem pa dobila več časa za kakovostne priprave.

Sezona svetovnega pokala v paralelnih disciplinah se bo 3. decembra začela na naslednjem olimpijskem prizorišču v italijanskem Livignu, kjer bosta na sporedu veleslalom in slalom, nato pa tekmovalce v svetovnem pokalu čaka še osem veleslalomov, šest slalomov in pet ekipnih tekem. Tekma na Rogli bo sredi marca, malo pred njo bo v Bakurianiju svetovno prvenstvo.

Tekmovalci v deskarskih disciplinah prostega sloga so sezono že začeli v švicarskem Churu. Tam je od trojice slovenskih reprezentantov A nastopil Naj Mekinc, ki je v skokih prostega sloga zasedel 19. mesto. V nadaljevanju sezone želi višje: »Za to bom moral natrenirati težje skoke,« pravi. Poleg njega sta v ekipi še Tit Štante in Urška Pribošič. Slednja na začetku sezone ne bo tekmovala, a verjame, da v tem športu še ni rekla zadnje besede. »Nisem več mlada, a se ne dam, še vedno menim, da lahko napredujem. Če lahko napredujejo Ana Gasser in še nekatere moje vrstnice, lahko tudi jaz.«