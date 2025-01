Kraft še ni prebolel žirije, Tschofenig pa mu bo moral nekaj plačati

Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft, ki je nesrečno izgubil bitko za zlatega orla, potem ko je moral v finalu zadnje preizkušnje 73. novoletne turneje v Bischofshofnu več minut čakati na zeleno luč, še ni prebolel velikega razočaranja. V prvih izjavah je ostro napadel tekmovalno razsodišče z vodjo preizkušnje Robertom Krautgartnerjem in tehničnim delegatom Jelkom Grosom na čelu.

»Seveda ni prijetno, če moraš na vrhu zaletišča kar 15 minut v skakalnih čevljih čakati na svoj nastop. To je slabo za noge, ki morajo ostati eksplozivne. Med čakanjem v čevljih in mrazu pa zagotovo izgubiš nekaj eksplozivnosti. Počutil sem se, kot da sem v primerjavi z ostalimi na drugi tekmi,« je zmajeval z glavo Kraft, potem ko je s prvega mesta, ki ga je držal še po uvodni seriji, zdrsnil na tretje. Na najnižji stopnici je končal tudi v seštevku tekmovanja štirih skakalnic, pri čemer ga je od zmagovalca Daniela Tschofeniga ločilo le 4,1 točke.

»Žirija vedno znova naredi isto napako: začne s previsokega zaletišča in se nato znajde v težavah. Verjetno bo trajalo kar nekaj dni, preden bom prebolel vse skupaj. To je zelo žalostno in moram reči, da sem si drugače predstavljal razplet turneje,« se je jezil 31-letni Avstrijec, ki je na novinarski konferenci deloval že precej pomirjen. »V ekipi vlada odlično vzdušje. Čeprav sem med starejšimi, se nimam za vodjo. Ne, sem le eden od njih, Daniel pa bo vseeno plačal cigaro,« je v smehu še dejal Kraft.