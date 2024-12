Kranjec po prvi vožnji v Val d'Iseru na enajstem mestu

Slovenski smučar Žan Kranjec po prvi vožnji za vodilnim Švicarjem Marcom Odermattom zaostaja za 1,31 sekunde in bo v drugo napadal iz ozadja. Sedmega časa, ki ga je imel ob prihodu v cilj, ni obdržal. Do konca so ga prehiteli štirje tekmovalci.

Odermatt, ki je startal kot šesti, je za 15 stotink sekunde na drugo mesto potisnil do takrat vodilnega Norvežana Henrika Kristoffersena, rojak Odermatta, Loic Meillard, na tretjem mestu zaostaja za 32 stotink sekunde. Deset smučarjev prve vožnje ni končalo.

Druga vožnja z enim Slovencem na startu se bo začela ob 13.00.