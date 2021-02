Križnarjeva v Hinzenbachu znova na zmagovalnem odru

Novo razočaranje za Kramerjevo

Rezultati ženskih smučarskih skokov v Hinzenbachu

Slovenska skakalkaje na drugi posamični tekmi v Hinzenbachu še drugič stopila na zmagovalni oder. Petkovemu prvemu mestu je tokrat dodala drugo mesto, premagala jo je le JaponkaOdlična Japonka je slavila že 58. zmago v svetovnem pokalu. Bila je v najboljšem položaju po prvi seriji in na koncu za zgolj 0,4 točke premagala Niko Križnar, tretja je bila Norvežankaz zaostankom 6 točk.V najboljši deseterici sta bili še dve Slovenki.je imela četrti dosežek prve serije in na koncu osvojila 9. mesto,je bila 10.Nove točke so osvojile šeza 14. mesto,za 17. mesto inza 29. mesto.Vodilna skakalka v svetovnem pokalu, Avstrijka, je doživela novo razočaranje. Po včerajšnjem četrtem mestu je bilo danes še slabše, saj je po prvi seriji zasedala deveto mesto, a bila nato diskvalificirana zaradi nepravilnosti pri dresu.Avstrijka pa kljub ničli še vedno ostaja na prvem mestu skupnega seštevka s 410 točkami, njena najbližja zasledovalka je Nika Križnar s 371 točkami.V Hinzenbachu bo jutri še ena posamična tekma, ki se bo začela ob 12.15.1. Sara Takanaši (Jap) 238,4 točke (90 metrov/90 metrov)3. SIlje Opseth (Nor) 232,4 (88/90)4. Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 225,5 (85,5/87)5. Maren Lundby (Nor) 224,7 (82,5/91)6. Nozomi Marujama (Jap) 219,1 (86,5/85)7. Irina Avakumova (Rus) 218,8 (86/83)8. Katharina Althaus (Nem) 217,2 (85/84)1. Marita Kramer (Avt) 410 točk3. Sara Takanashi (Jap) 3265. Silje Opseth (Nor) 2776. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 2427. Eirin Maria Kvandal (Nor) 2338. Maren Lundby (Nor) 2089. Katharina Althaus (Nem) 167...