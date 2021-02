V Avstriji dvojna zmaga Slovenk, Nika za las pred Emo

Nika Križnar je takole skočila do krstne zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Rezultati tekme v Hinzenbachu (HS-90):

1. Križnar 237,4 (89, 90.5), 2. Klinec (obe Slo) 236,6 (90.5, 86.5), 3. Kvandal (Nor) 226,6 (84,5/90,0) 4. Kramer (Avs) 223,6 (87, 85.5), 5. Avakumova (Rus) 217,2 (79, 85.5), 6. Iraschko-Stolz (Avs) 215,2 (79, 84) 7. Pagnier (Fra) 210,9 (79.5, 84), 8. Bogataj 210,8 (81.5, 81), 16. Brecl 194,2 (77, 76), 18. Rogelj 193,7 (76, 77.5), 36. Komar (vse Slo) 79,0 (69).

Vrstni red v svetovnem pokalu (5/16):

1. Kramer (Avs) 410, 2. Križnar 291, 3. Klinec (obe Slo) 265, 4. Takanaši (Jap) 226, 5. Kvandal (Nor) 218, 9. Bogataj 137, 21. Brecl 61, 26. Rogelj 29, 42. Komar (vse Slo) 4.

Uvodna tekma smučarskih skakalk v Hinzenbachu bi se za slovenski tabor težko končala lepše. Krstno zmago med elito je namreč slavila(89 m in 90,5 m), ki je v (dvo)boju za prvo mesto za pičle 0,8 točke ugnala reprezentančno in klubsko kolegico(90,5 m in 86,5 m).Odličnima skakalkama iz Poljanske doline nad Škofjo Loko, obe sta članici SSK Žiri, je družbo na odru za najboljše delala Norvežanka(84,5 m in 90 m), ki je za Klinčevo zaostala za natanko deset točk. Vodilna v skupni razvrstitvi, Avstrijka(87 m in 85,5 m) se je morala sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.»Ne vem, kaj naj rečem. Zares sem vesela in srečna. Na skakalnici sem bila sproščena, na tekmi pa sem naredila dva zelo dobra skoka. Ne vem, ali je vse to res ali nemara sanjam?« se je po prvi zmagi v svetovnem pokalu vprašala Križnarjeva. Na vprašanje novinarke pri avstrijski nacionalni televiziji ORF, ali bo lahko zvečer zaspala, je odvrnila, da tega še ne ve, po krajšem premisleku pa je v smehu dodala, da verjetno res ne bo mogla zatisniti očesa.Slovensko zmagoslavje sta ob osmouvrščeni(81,5 m in 81 m) z osvojitvijo novih točk za svetovni pokal dopolnili(77 m in 76 m) in(76 m in 77,5 m), ki sta pristali na 16. oziroma 18. mestu. Prekratka za finale je bila znova(69 m), ki je zasedla 36. mesto.Vrata k slovenski zmagi so se sicer na široko odprla, potem ko sta poljski kontrolorki zaradi neustreznega tekmovalnega dresa diskvalificirali japonsko zvezdnico, ki je sicer v uvodni seriji skočila najdlje med vsemi (91,5 m). Obilo smole je imela norveška branilka velikega kristalnega globusa, ki ni mogla tekmovati, ker njene smuči niso pravočasno pripotovale do Hinzenbacha.Na Aignerjevi srednji skakalnici bosta ta konec tedna na sporedu še dve posamični tekmi, jutrišnja se bo začela ob 12.45, nedeljska pa ob 12.15.