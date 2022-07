Kroji na dresih spremenjeni, cilji enaki

Poljska Wisla bo konec tedna prizorišče uvodnih tekem poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Prvič v zgodovini bodo poletne tekme skakalci in skakalke začeli skupaj. In če bo slovenska ekipa med skakalkami v močni postavi na čelu z dvakratno olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj, pa bo moška A-ekipa poleti tekmovala šele konec septembra. Glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič bo na Poljsko odpeljal pet skakalk. Olimpijski prvakinji Uršo Bogataj in Niko Križnar, Katro Komar in debitantko, 16-letno Tajo Bodlaj, v načrtu je tudi, da se bo ekipi pridružila še Jerneja Brecl. Slovenke so v zadnjih dveh sezonah uspešno nastopale na tekmah poletne velike nagrade, lani je skupno zmago slavila Urša Bogataj in napovedala izjemno olimpijsko sezono, predlani je slavila Nika Križnar. V pokalu narodov pa bodo Slovenke lovile že tretjo zaporedno zmago.

»Lahko ocenim, da so priprave, čeprav smo jih začeli malenkost kasneje, potekale kot običajno. Letos smo dodatno opravili še trening v Avstriji, vse drugo je približno enako. Skupno imamo v nogah malce manj skokov, mislim pa, da bomo na prvi tekmi pripravljeni,« je na današnjem treningu v Kranju dejal selektor lani izjemne slovenske ženske vrste Zoran Zupančič. »Letos smo morali v pripravljalnem obdobju pridobiti nove mere. Tudi tu je bil potreben dodaten trening. Te postavitve je treba kar natrenirati. Nekatere tekmovalke so s tem zadovoljne bolj, druge manj. Postopki so drugačni kot lani. Skladno s tem so se spremenili tudi kroji na dresih,« je o novostih povedal Zupančič in dodal, da so zadnje meritve opravili prejšnji teden. »Zato smo izdelali le po en dres, ki smo ga prilagodili za prve tekme, verjetno pa to še ni to.«

Slovenske orlice bodo razprle krila, da jih bodo tekmice gledale v hrbet. FOTO: Jože Suhadolnik

V ekipi manjkata Ema Klinec in Nika Prevc. Zupančič pravi, da so slednjo kar malce pod prisilo poslali na dopust. »Nika, ki tako kot Taja vadi v mladinskem pogonu, je bila ves čas obremenjena in smo jo skoraj prisilno poslali na dopust. Tudi njej pripada malce počitka,« je dejal glavni trener in pojasnil, da so v vodstvu reprezentance Emo Klinec glede na njene zdravstvene težave čez poletje malo umaknili na stran. »Ema se po načrtih vrne septembra. Potrebuje nekaj časa za umik od skokov. V ekipi jo potrebujemo in potrebujemo jo zdravo,« je dodal Zupančič, ki s svojimi varovankami spet meri na vrh.

Počitek za udarni del

Junakinja minule sezone Bogatajeva, ki si je po uspešni in naporni sezoni nekaj oddiha vzela za počitnice v Makarski, bi rada vse poletje skakala na visoki ravni. »Ta čas je kakšen moj skok bolj lep, kakšen malo manj. Želim si čim več dobrih skokov. Ne ciljam le na eno tekmo, želim si dobro skakati vse poletje.« Tudi Nika Križnar, ki je majski skupni začetek priprav pričakala dobro pripravljena, saj je, kot je dejala, že pred zborom sama začela trenirati, nima posebnih rezultatskih ciljev. »Ne bom rekla, da sem v zelo dobri formi, vem, da imam še kar nekaj rezerve, da je še kar nekaj prostora za napredek. Upam, da se bom sprostila in uživala v poletni sezoni ter da bom čez celotno poletje napredovala. Računam, da bom v zimski sezoni na vrhuncu,« je dejala še ena od junakinj slovenskega tabora.

Dvakratna olimpijska zmagovalka Urša Bogataj bo še posebej nabrušena za nordijsko SP v Planici. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je že pred časom napovedal glavni trener skakalcev Robert Hrgota, bodo fantje izpustili večino poletnih tekem in se poletni karavani predvidoma pridružili šele konec septembra za tekmo v Hinzebachu in tradicionalni finale v začetku oktobra v Klingenthalu. Moško ekipo bo tako na Poljsko odpeljal glavni trener B-reprezentance Igor Medved, ki je skupaj s Hrgoto določil, da bodo v Wisli nastopili Domen Prevc, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Jernej Presečnik, Patrik Vitez in Jan Bombek. »Ta ista ekipa, ki bo nastopila na uvodnih tekmah, bo po vsej verjetnosti tekmovala tudi na drugi postojanki v Courchevelu. Drugače pa imajo naši najboljši za seboj izjemno dolgo in naporno sezono, še ena podobna jih čaka, zato se bodo tekmam priključili predvidoma za zadnji dve postojanki,« je potrdil Hrgota. Prva tekma poletne sezone, v kateri slovenski tabor pozimi sicer čaka domače svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici, bo to soboto. Skakalke začnejo ob 10.30, skakalci ob 15. uri.