Kvalifikacije v Lake Placidu bodo izpeljali pred današnjo tekmo

Kvalifikacije za prvo posamično tekmo pa so zaradi premočnega vetra prestavili na soboto. Začele se bodo ob 14.30, posamična tekma pa bo ob 16. uri. Kvalifikacije so se sicer začele v petek ob 23. uri, a so jih po nekaj skakalcih po krajšem odmoru prestavili na danes, ko je boljša tudi vremenska napoved. Po prvi posamični tekmi bo ob 23. uri na sporedu še superekipna tekma dvojic. V nedeljo bo druga posamična preizkušnja nekaj čez 16. uro.

V kvalifikacijah bo nastopilo sedem Slovencev. Ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu, Petru in Domnu Prevcu ter Lovru Kosu in Žigi Jelarju je mesto v reprezentanci dobil tudi debitant na tekmah svetovnega pokala Matija Vidic. Ta je na dveh tekmah celinskega pokala v januarju stal na odru za zmagovalce.

Skakalci so sicer na ameriških tleh v svetovnem pokalu nazadnje skakali v Park Cityju leta 2004, v Lake Placidu pa je bila zadnja tekma decembra leta 1990, ko je preizkušnjo dobil Nemec Andre Kiesewetter. Slovenija ima po zaslugi Primoža Ulage v tem ameriškem mestu, ki je gostilo olimpijske igre v letih 1932 in 1980, pet uvrstitev na oder za zmagovalce. Ulaga je zmagal leta 1983, drugi je bil v letih 1983, 1985 in 1986. Tega leta je stal tudi na najnižji stopnički.