V ekipo za SP v Planici se je vendarle uvrstil tudi legendarni Švicar

Čeprav skakalnemu šampionu Simonu Ammannu v tej sezoni dolgo ni šlo tako po načrtih in željah, se je vendarle uvrstil v švicarsko moštvo za bližnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici (med 21. februarjem in 5. marcem). Vstopnico za veliki vrhunec zime 2022/23 si je dokončno priskakal minulo nedeljo v Willingenu, kjer je z 28. mestom osvojil svoje sploh prve letošnje točke v svetovnem pokalu.

Z njimi sicer 41-letni zvezdnik iz Grabsa pri St. Gallnu ni v celoti izpolnil zahtevane norme za nastop na 43. nordijskem SP, toda glavni trener Ronny Hornschuh, ki se bo po koncu sezone poslovil od vodenja švicarske reprezentance v smučarskih skokih, mu bo kljub temu dal priložnost. Kot je pojasnil 48-letni Nemec, se je Ammanna odločil uvrstiti v ekipo zaradi pozitivnega trenda, ki ga kaže vse od tekmovanja za celinski pokal na Bloudkovi velikanki, na kateri je pred mesecem dni pristal na 17. mestu.

A to še ne pomeni, da bo zmagovalec 23 preizkušenj za svetovni pokal v Planici tudi dejansko tekmoval. Nastope na tekmah si bo moral izbojevati v internih kvalifikacijah, saj bodo od Švicarjev v Slovenijo pripotovali še Gregor Deschwanden, Killian Peier, Dominik Peter in mladinec Remo Inhof, ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Whistlerju opozoril nase z osmim mestom.

Če se bo prebil med četverico, kolikor jih ima iz posamezne države pravico do udeležbe na SP, bo to že njegov 12. nastop na tem tekmovanju. Prvič je na njem nastopil leta 1999 v Ramsauu, kjer je na srednji skakalnici zasedel 26. mesto. V svoji bogati zbirki ima sicer štiri kolajne z nordijskih SP, ob zlati in srebrni iz Sapora 2007 še bronasti iz Liberca 2009 in Osla 2011.