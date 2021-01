Anamarija Lampič zelo jezna, razkurjena

Slabo izpeljan zadnji vzpon

Rus Aleksander Boljšunov, danes tretji v sprintu, še vedno skupno vodi na novoletni turneji in v svetovnem pokalu. FOTO: Henrik Montgomery/Reuters

Ustavljena moška kolona

, edina slovenska predstavnica na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Val di Fiemmeju, je v sprintu v klasični tehniki na predzadnji tekmi novoletne turneje izpadla že v polfinalu in zasedla končno deveto mesto.Zmagala sta pri dekletih Švedinjain pri fantih njen rojakza njegove prve stopničke v karieri v svetovnem pokalu. Pri ženskah sta drugo in tretje mesto prav tako zasedli Švedinjiin, pri moških RusainLampičeva je v seštevku pokala ostala šesta skupno in v sprintih celo prevzela vodstvo. Po 32. mestu in najslabšem izidu sezone na petkovi preizkušnji na 10 km, kjer pa je dobila vse točke za sprinte, je na novoletni turneji pred nedeljskim brutalnim vzponom na Alpe Cermis tretja po točkah, 25 točk za vodilno Svahnovo.Tako kot Lampičeva je v polfinalu obtičala tudi vodilna tekmovalka turnejeiz ZDA in bila v končni razvrstitvi za Lampičevo deseta. Še dve mesti nižje je bila druga Američanka, ki pa še vodi skupno v pokalu. Lampičeva bila tretja v kvalifikacijah tokratnega sprinta, vendar pozneje na tekmi tega ni pretvorila v finalni nastop, ki ga je v sprintih zgrešila drugič v sezoni po uvodni tekmi konec novembra v Ruki, ko je bila tudi na programu klasična tehnika in je bila sedma.Tekmovalka iz Valburge je v polfinalu tekla v prvi skupini, ob treh Švedinjah, Rusinjiin Švicarki, ki je v sprinterskem seštevku pokala druga z le dvema točkama zaostanka. Svahnova je dobila tudi ta tek, Lampičeva pa je ostala brez finala, saj so bile pred njo vse tri Švedinje in na četrtem mestu še Stupakova.Najboljša slovenska športnica lanskega leta ni najbolje izpeljala zadnjega vzpona, znašla se je na zadnjem mestu, bila je tudi zaprta in tako je s šestega mesta lahko napredovala le na peto, z vsega 88 stotink zaostanka za Svahnovo. Za Slovenko je bila v skupini le še Fähndrichova, na koncu 11."Zelo sem jezna, 'razkurjena'. Danes mi je res zelo žal, ker sem bila res zelo močna. Ta ciljna ravnina mi res ustreza. Sama sem kriva, ne moram ničesar narediti, lahko skačem po glavi, pa ne bom spremenila rezultata. Ja, smučine za v cilj so štiri, jaz sem bila peta, ni se mi uspelo izboriti mesta in ostala sem, kjer sem ostala," je razočarano strnila Anamarija Lampič.Lampičeva je izločilne boje začela v prvi četrtfinalni skupini. V njej je bila nekaj časa celo četrta, vendar se je hitro priključila vodilni trojici in v zadnjem delu, ko se je morala močno poganjati s palicami, v boju za drugo mesto že dobrih deset metrov pred ciljem strla odpor pred tem dolgo vodilne Rusinje, zmagovalke petkove tekme na 10 km.Svahnova, najboljša sprinterka minule sezone, je bila najboljša v skupini, Lampičevo je ugnala za 73 stotink, Neprjajevo pa za sekundo in sedem stotink, kar pa je bilo ravno dovolj, da si je Rusinja kot srečna poraženka zagotovila polfinale, od koder je napredovala tudi v finale. V njem so tako kot na uvodnem sprintu zime v Ruki prva tri mesta zasedle Švedinje, Svahnovi je ob sedmi zmagi v karieri sledila Maja Dahlqvist, tretja je bila za svoje prve stopničke v pokalu Emma Ribom.Šesterica tekačev je imela povsem taktičen finalni nastop, saj so se je kolona nekajkrat skoraj povsem ustavila, tudi pred samim ciljnim delom, ko je vse z najhitrejšim pospeševanjem presenetil Oskar Svensson ter za 24 stotink ugnal Rusa Gleba Retiviha. Tretji je bil Aleksander Boljšunov, ki je po petih zmagah drugič v tem letu ostal brez najvišjega mesta na zmagovalnem odru. Branilec velikega kristalnega globusa in novoletne turneje je še naprej prepričljivo prvi skupno v pokalu in na Tour de Skiju.