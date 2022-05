Lisica iz štajerskega brloga v gorenjski

Slovenski alpski smučarji bodo po dveh letih poletni del priprav na novo sezono končno lahko opravili na zimskem snegu na južni polobli. Kot je povedal vodja reprezentanc Janez Slivnik, načrtujejo odhod v Južno Ameriko. »Želja je, da gredo reprezentanti tehničnih disciplin poleti na zimski sneg v Ushuaio v Argentini, ekipa za smuk pa v Ushuaio ali v La Parvo v Čilu,« je dejal Slivnik. »Zveza bo naredila vse, da bo Ilka Štuhec lahko nadaljevala in izpeljala svoj program. Preprosto dodatne ekipe, dodatnih tekmovalk za hitri disciplini trenutno nimamo,« je dodal. »Ima pa tudi trener Andreje Slokar Boštjan Božič v načrtu, da bi ta več delala na hitrih disciplinah, predvsem za dvig hitrostne bariere. Tudi za druga dekleta to ni izključeno,« je prepričan Slivnik.

Alpske kombinacije tudi v prihodnji sezoni ne bo na sporedu svetovnega pokala, edina preizkušnja v tej disciplini bo na svetovnem prvenstvu februarja v Courchevel/Meribelu. Se pa pogovarjajo o uvedbi virtualne kombinacije. »Tam, kjer bosta na programu slalom in veleslalom ter smuk in superveleslalom, bi lahko virtualno ustvarili kombinacijskega zmagovalca ali najboljšo trojico, kar bi se lahko štelo tudi za točkovanje svetovnega pokala,« je dejal. Za ljubitelje smučanja v Sloveniji je pozitivno sporočilo zanesljivo, da bosta pri nas ostali tako moško kot žensko tekmovanje svetovnega pokala. Odpovedana mariborska Zlata lisica bo v nadomestnem brlogu na Gorenjskem.

»Kranjska Gora bo gostila ženski in moški program. To je ideja iz osnutka koledarja, a čaka na potrditev Fisa. Vesel pa sem, da bomo še vedno imeli obe tekmi v Sloveniji, in če bosta dva veleslaloma, ki sta v planu tudi za ženske, mislim, da je v Kranjski Gori to sploh lahko zelo super,« je prepričan Slivnik. »To bo dobro ne samo za domačinko Meto Hrovat, temveč za vse naše punce, vse so dosegle najboljše veleslalomske rezultate v Kranjski Gori. To vidim kot prednost,« je še dodal.