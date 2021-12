Lisičke si želijo ostati v pohorskem brlogu

V nadaljevanju preberite:

Smučarska Slovenija že nestrpno čaka na tradicionalne spektakle v zimskih športnih panogah. Prvi med temi bo tradicionalna Zlata lisica, ki so je nazadnje zaradi muhastega vremena morali preseliti iz Maribora v Kranjsko Goro. Štajerci tokrat upajo, da bodo lisičke ostale v pohorskem brlogu, od koder se bo po plen zapodila tudi četverica odličnih Slovenk: Meta Hrovat in Tina Robnik v veleslalomu ter Ana Bucik in Andreja Slokar v slalomu.