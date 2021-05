Livio Magoni spet na slovenskem snegu

Meta Hrovat bo pomemben adut slovenske reprezentance v olimpijski zimi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Martin Čater je v minuli zimi med slovenskimi alpskimi smučarji dosegel edino zmago. FOTO: AFP

Če bi sodili po besedah najbolj odgovornih v slovenskem alpskem smučanju na srečanju po koncu sezone 2020/21 z novinarji, potem bo naslednja olimpijska zima za našo reprezentanco zelo uspešna. Tako na belih strminah kot tudi v pisarni. In tudi zv štabu, nekoč režiserjem podvigov, zdaj novim trenerjemPanogi se, kot je potrdil njen vodjaobeta rekordno visok proračun med 3,3 in 3,5 milijona evrov, med reprezentančnimi cilji so jasno podčrtane olimpijske kolajne v Pekingu. Tako v moški kot ženski konkurenci! Dresi so zdaj prelepljeni s pokrovitelji povsod, kjer je to izvedljivo, zakrpali so tudi finančno luknjo, vredno 800.000 evrov, ki ji je botrovala pandemija. Največji del načrtovanih sredstev bodo sicer razdelili takole: 1,1 milijona evrov bodo namenili moškemu delu, 900.000 ženskemu, 750.000 pa delovanju mlajših selekcij. In temu primerno so visoki tudi tekmovalni cilji. Kajti napadov na kolajno v alpskem vodstvu ne skrivajo niti glede adutov v moški konkurenci niti glede smučark.je bila dvakrat svetovna prvakinja, kolajne z OI pa še nima. Zato mora biti njen cilj,« je poudarilStrokovni vodja reprezentanc je skupaj z Verdnikom in, predsednikom zbora in odbora za alpsko smučanje pri SZS, tudi potrdil prihod priznanega trenerja Livia Magonija, ki je nazadnje sosvojil kristalni globus, nekoč pa je imenitno vodil tudi Tino Maze. Odslej bo trener Mete Hrovat, njegova pogodba s SZS pa zagotavlja, da ne bo delal niti z eno smučarko iz drugih nacionalnih selekcij.»Pravzaprav smo si tako mi pri zvezi kot Livio že dolgo želeli, da bi spet sodelovali. Seveda bo najbolj skrbel za sestavljanje in izvedbo Metine sezone, veliko pa se bo pogovarjal tudi z drugimi. Morda bo kaj svetovalali denimo glavnemu trenerju ženskih tehničnih disciplin,« je povedal Verdnik, tako kot drugi pri zvezi zadovoljen ob spoznanju, da bo odslej ženska reprezentanca z izjemo Štuhčeve, naše edine reprezentantke izključno v hitrih disciplinah, združena pod skupno streho.Glede moške vrste ambicij s podčrtanimiuvrstitvami na stopničke inprebojem v udarno slalomsko jakostno skupino ne skrivajo, obenem hrepenijo po vidnejših dosežkih tekmovalcev v hitrih disciplinah. Vsi skupaj bodo temelje zime udarili na pripravah v Argentini.Žan Kranjec, Štefan Hadalin, glavni trener Klemen Bergant;Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, glavni trener Grega Koštomaj;Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, glavni trener Sergej Poljšak;Ilka Štuhec, glavni trener Stefan Abplanalp.