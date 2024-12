Treba je zaupati temu, kar delamo, na televiziji pa se res vidi marsikaj

V nadaljevanju preberite:

S kakšnimi pričakovanji bo proti Oberstdorfu, kjer se bo jutri začela že 73. novoletna turneja v smučarskih skokih, odpotoval Timi Zajc, kaj mu vliva optimizem pred prvim tekmovalnim vrhuncem predolimpijske zime, kaj je 24-letni as iz Hramš (v občini Žalec) povedal glede svojih dosedanjih nastopov v tej sezoni, kako komentira premoč avstrijskih in nemških skakalcev, kako gleda na nosilca rumene majice vodilnega v skupni razvrstitvi za svetovni pokal Piusa Paschkeja, zakaj ima sam še rezerve pri opremi, kaj je zdaj zanj vprašanje za milijon, katera reprezentanta sta se včeraj v Planici pomerila med seboj za peto mesto v slovenski ekipi, kateri naši skakalci se bodo danes in jutri udeležili dvodnevnega tekmovanja za celinski pokal v Engelbergu ...