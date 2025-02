Mastnak do četrtfinala, Košir deveti

Žan Košir ni ponovil sobotnega uspeha, ko je dobil tekmo paralelnega veleslaloma deskarjev za svetovni pokal v kanadske Val St. Comu. V osmini finala ga je premagal Alexander Payer in zasedel je deveto mesto. Tim Mastnak je izgubil četrtfinale z Italijanom Rolandom Fischnallerjem in bil sedmi.

Košir je v soboto dosegel svojo sedmo zmago v karieri. Tokrat je v osmini finala našel tekmeca, ki je vožnjo opravil brez napake, Košir pa je v zgornjem delu začel preveč previdno.

Bolje je šlo Mastnaku, ki je v osmini finala dobil tesen dvoboj z izkušenim Avstrijcem Benjaminom Karlom, finalistom sobotne tekme. Razlika med tekmovalcema je bila vsega štiri stotinke sekunde. V drugo se igra stotink ni izšla v prid Slovenca. Po dobri vožnji je slovenskega reprezentanta, ki je v finišu spet ujel Italijana, za pet stotink sekunde ugnal Fischnaller. Rok Marguč je osvojil 19. mesto.

V močnem sneženju in megli se je Fischnaller prebil vse do finala, kjer pa ga je za desetinko sekunde ugnal Nemec Elias Huber, ki je dosegel prvo zmago v karieri. Vodilni v svetovnem pokalu, Italijan Maurizio Bormolini, je dobil mali finale, kjer je njegov tekmec in rojak Gabriel Messner storil napako že v zgornjem delu proge.

Žensko tekmo je dobila Ramona Theresia Hofmeister, ki je poskrbela za popoln nemški dan in na najvišjo stopničko stopila petič v sezoni. V velikem finalu je premagala Švicarko Julie Zogg. Tretja je bila vodilna v svetovnem pokalu, Japonka Cubaki Miki.

Gloria Kotnik je obtičala v kvalifikacijah, kjer je osvojila 24. mesto.