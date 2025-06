Malysz: To preprosto ni pošteno do poljske zveze

Avstrijski skakalni trener Thomas Thurnbichler, ki je pred dobrim mesecem prevzel vodenje nemške reprezentance B, je pred dnevi znova sprožil več ostrih puščic proti svojim nekdanjim delodajalcem Poljakom. Med drugim jim je očital pomanjkljivosti v sistemu, potarnal je tudi nad tem, da je bil kot glavni trener pogosto prepuščen sam sebi.

»To je bil prej boj kot sodelovanje. V Nemčiji je vse skupaj organizirano veliko bolje,« je primerjal Thurnbichler in razjezil nekdanjega šampiona Adama Malysza, zdajšnjega predsednika Poljske smučarske zveze (PZN). »To se mi zdi nepošteno do PZN. Prebral sem Thurnbichlerjevo izjavo, po kateri naj bi bilo v Nemški smučarski zvezi (DSV) vse drugače. Če je tam res vse toliko bolje, je čudno, da nam pogosto kradejo zamisli in trenerje. A pustimo to zdaj ob strani,« je zmajeval z glavo 47-letni Poljak.

Kot je pripomnil, ne namerava v javnosti prati umazanega perila. »Zdaj odpiramo novo poglavje, Thomasu pa želim vse najboljše na njegovi nadaljnji poti. Upam, da bo uresničil svoje sanje. Vztrajam, da je zelo dober in nadarjen trener, a tega z našo ekipo preprosto ni mogel pokazati,« je še dejal Malysz.