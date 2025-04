Spraševali so se že, ali želi Małysz poškodovati Prevca

V nadaljevanju preberite:

Le šest dni po nepozabnem planiškem finalu so v Zakopanah pod streho spravili še Red Bullov spektakel v smučarskih »skokih na točko«, na katerem so prav tako kot nazadnje v svetovnem pokalu vidne vloge igrali slovenski asi. Anže Lanišek je bil član zmagovite zasedbe, ki jo je kot kapetan vodil nekdanji nemški zvezdnik Martin Schmitt, Timi Zajc je prispeval svoj delež k drugemu mestu svoje ekipe, Domen Prevc pa je s 150,5 metra poskrbel za največjo (uradno) daljavo na Poljskem. Kako se je glasilo vodilo zmagovite ekipe? Od katerega legendarnega športnika so si ga sposodili in malce priredili?