Kubacki obračunal z avstrijskim trenerjem: Kar je počel, meji na zločin

Potem ko je poljska smučarska zveza s predsednikom Adamom Malyszem na čelu prekinila sodelovanje z Avstrijcem Thomasom Thurnbichlerjem, ki je kot glavni trener vodil njihove skakalce od leta 2022, je Dawid Kubacki proti njemu sprožil ostre puščice. Pri tem je na njegov račun izrekel hude obtožbe.

»Dve leti in pol smo poskušali, da bi vnesel mir v trenersko delo, kar pa nam ni uspelo. Zaradi tega smo imeli velike težave,« je razkril Kubacki in zaupal, da je bil še posebej problematičen Thurnbichlerjev odnos do Kamila Stocha, ki se je lani odločil za svojo pot s češkim trenerjem Michalom Doležalom. Zaradi tega je v reprezentanci prihajalo do napetosti.

»Nočem iti v podrobnosti, toda način, s katerim se je trudil zagreniti življenje Kamilu, meji na zločin,« je poudaril 35-letni Poljak in pripomnil, da so imeli tudi drugi skakalci precejšnje težave s selektorjem. »Če ti glavni trener meče pod noge polena, je težko uživati,« je še dejal Kubacki.

Namesto 35-letnega Thurnbichlerja, ki naj bi se preselil v strokovni štab nemške reprezentance, bo poljske skakalce poslej vodil dosedanji pomočnik Maciej Maciusiak.