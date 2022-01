Meh ostaja predsednik panoge smučarski skoki in NK

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bo Borut Meh tako nadaljeval delo, ki ga opravlja vse od avgusta in odstopa dolgoletnega predsednika Ljuba Jasniča. Volilne seje se je udeležilo 54 od 75 volilnih upravičencev, vsi glasovi so bili v korist edinega kandidata, nihče ni bil vzdržan.

Meh je na čelu smučarskih skokov in nordijske kombinacije nasledil Jasniča, ki je kot predsednik deloval 16 let, poleti pa je na 19. redni seji odbora za smučarske skoke in NK odstopil s položaja.

»Že jeseni sem obiskal vse regije in že takrat sem dobil dober občutek, ko sem se pogovarjal s predstavniki klubov. Kot se je izkazalo danes, se nisem zmotil in vesel sem, da je temu tako. V veselje mi je voditi panogi, kot sta smučarski skoki in nordijska kombinacija,« je ob izvolitvi povedal Meh.

»Rezultati so v smučarskih skokih zelo dobri, kar je za nas hkrati tudi obveza in izziv za naprej, predvsem glede zagotavljanja proračuna. Veliko dela pa nas čaka tudi na področju nordijske kombinacije, kjer je stanje precej slabše. Želimo si boljše rezultate in zato bo treba pošteno ugrizniti v to jabolko,« je še dejal Meh, ki bo tako vodja panog tudi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Planici.