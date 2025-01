Miha Hrobat: Zelo spoštujem Žana Kranjca

Slovenska tradicija uspehov na najvišji smučarski ravni je dolga domala že pet desetletij in četudi doma ni proge za smuk, je tudi v tej najhitrejši disciplini disciplini pogosto kdo opozoril nase. Tina Maze z naslovoma olimpijske in svetovne prvakinje, Ilka Štuhec je bila dvakrat zlata na SP, zdaj slednje lahko optimistično pričakuje Miha Hrobat. Trenutno je v smukaškem seštevku sezone tretji!

Smukaška zgodba je vse kot prej preprosta. Seveda še zdaleč ni enostavno tudi v drugih disciplinah na belih strminah, vendar pa že ena tekma v smuku – kar bo najbolje vedel sleherni vrhunski alpski smučar – zahteva izjemno telesno pripravljenost in povrh zaradi nevarnosti padca v ekstremni hitrosti tudi psihično trdnost. To je tudi ob vrnitvi iz Kitzbühla, kjer se je Hrobat v izjemnem ozračju 45.000-glave množice odrezal s 5. mestom, poudaril Aleš Brezavšček, v tej sezoni novi glavni trener slovenskega moštva v hitrih disciplinah.

»Smukaška srenja je res posebna. Obstaja izjemno medsebojno spoštovanje, vsi do zadnjega se zavedamo, za kako zahteven šport gre, kako je treba biti na najvišji ravni telesne in psihične pripravljenosti,« je ob srečanju z novinarji poudaril omenjeni trener, pravzaprav režiser zasuka navzgor, ki je zdaj še posebej viden pri Hrobatu. Druga dva iz udarne ekipe, Martin Čater in Nejc Naraločnik, še čakata, da bi spodbudne dosežke s treninga prenesla še na tekmovalno progo.

Do SP še preizkus na Bavarskem

Res pa je tudi, da prav v tej disciplini izkušnje še posebej veliko štejejo. Kranjski blisk bo prihodnji teden praznoval 30. rojstni dan, seveda bo veselica zaenkrat v ozadju zavoljo priprave na prihajajoče svetovnega prvenstva v Saalbach-Hinterglemmu, kjer bo moški smuk v nedeljo, 9. februarja. Še pred tem pa ga v prvem februarskem koncu tedna čaka še ena klasična smukaška preizkušnja v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem.

Nekdanji smukač Aleš Brezavšček in zdaj trener se dobro zaveda zahtevnosti te discipline. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Tam že dolgo nisem tekmoval, tako da se proge natančno niti ne spominjam. Vem pa, da gre za pogosto senčno stran in vsekakor zahtevno preizkušnjo. Obenem sem vesel, da nadaljujemo v tekmovalnem ritmu, da ni predolgega oddiha vmes in da bo šlo za kratek tekmovalni vikend, zato smo zdaj doma,« je povedal zdaj naš vodilni junak te smučarske zime: "O tem res ne razmišljam. Veliko imamo odličnih smučarjev. Sam sem občudoval Žana Kranjca, še vedno ga močno spoštujem, enkrat je na vrhu eden, drugič kdo drug."

Skromnost pri Kranjčanu je opazna, tudi omenjeni trener po omenjeni zelo vidni beri uvodne polovice ostaja na trdnih tleh: »Moramo pa se zavedati, da je sleherni smuk poseben. Lahke tekme ni. Wengen je najdaljši, Kitzbühel najbolj spektakularen, v prihajajočem Garmisch-Partenkirchnu pa tekmovalci dosegajo najvišje hitrosti.« Obenem se zaveda, da bosta na svetovnem prvenstvu skupaj z našim udarnim reprezentantom na posebnem vrtiljaku pričakovanj. Ob tem pa je kranjski blisk še dodal: »Ostal bom pri svojem pristopu. Tako bo tudi na svetovnem prvenstvu. Proga ima tam strme dele za poseben občutek, skoke, prelomnice. In v takšni formi, kot sem, mi vse to ustreza. Wengen, denimo, nima proge po mojem okusu, pa sem bil s sedanjo formo tam tretji.«