Mikaela Shiffrin: Preprosto ne morem opraviti hitrega veleslalomskega zavoja

Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin je prišla, videla in – zmagala. V svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v Saalbachu se je veselila zlate lovorike, potem ko je na kombinaciji dvojic prispevala levji delež k prvemu mestu ZDA. Breezy Johnson ji je po smuku predala kot četrta, sama pa je nato ekipo popeljala na vrh.

To je bila že njena 15. kolajna na svetovnih prvenstvih, s katero je izenačila rekord Nemke Christl Cranz, ki jih je toliko osvojila med letoma 1934 in 1939. »O tem rekordu se je govorilo že v Meribelu, zato sem bila s tem seznanjena. Ker na nek način še vedno okrevam od poškodb, ki sem jih konec novembra staknila pri padcu v Killingtonu, me preveva čuden občutek. Vsi drugi so se prišli sem borit za čim boljše uvrstitve, sama pa niti ne vem, ali sem že dovolj dobra, da bi bila tu,« je v pogovoru za Eurosport dejala Shiffrinova.

Mikaela Shiffrin je v slalomu spet pokazala zobe. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Okrevanje je bilo daljše in težje, kot so mnogi pričakovali. »Prve tri tedne po operaciji sploh nisem mogla sedeti naravnost. Ker me je zanašalo na stran, sem se morala spet naučiti normalno hoditi. Poleg tega takšnih bolečin še nikoli nisem čutila. Čakala,me je dolga pot, preden sem se lahko spet vrnila v štartno hišico,« je priznala 29-letna Američanka, ki bo v Saalbachu nastopila le še v slalomu. Za ustrezno pripravo za veleslalom ji je zmanjkalo časa.

»Ne vem, ali me je še vedno strah, toda preprosto ne morem opraviti hitrega veleslalomskega zavoja. Po koncu treninga pogosto jočem, pa sploh ne vem, zakaj. To so tisti psihični udarci, zaradi katerih moram iti korak za korakom. Ne dvomim, da bom nekoč spet hitra v veleslalomu, toda času moram pustiti čas. Tega se ne da izsiliti,« je še pojasnila Shiffrinova.