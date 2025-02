Mladi Slovenki zablesteli s srebrno kolajno na MSP

V slovenskem zastopstvu so se že dan po bronasti kolajni smučarske skakalke Taje Bodlaj razveselili drugega odličja na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lake Placidu. Na zmagovalni oder sta se namreč zavihteli tudi kombinatorki Maša Likozar Brankovič in Tia Malovrh, ki sta šprintersko preizkušnjo dvojic končali na odličnem drugem mestu.

Z zlato lovoriko sta se ovenčali Finki Heta Hirvonen in Minja Korhonen, ki sta upravičili vlogo favoritinj in slavili prepričljivo zmago. Vodili sta že po skokih, po katerih sta si zagotovili deset sekund naskoka pred Nemkama Trine Göpfert in Ronjo Loh, medtem ko sta se Slovenki na tekaško preizkušnjo (2 x 4,5 km) podali kot tretji s 25 sekundami zaostanka za Heto Hirvonen in Minjo Korhonen.

Finka Minja Korhonen se je veselila nove zmage. FOTO: Reuters

V teku sta nato finski kombinatorki brez večjih težav zadržali prvo mesto, 16-letna Tia Malovrh in leto mlajša Maša Likozar Brankovič, sicer hčerka nekdanje vrhunske biatlonke Tadeje Brankovič, pa sta prehiteli Nemki in si tako priborili srebrni kolajni.