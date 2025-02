Taja Bodlaj bronasta na mladinskem svetovnem prvenstvu

Nadarjena slovenska smučarska skakalka Taja Bodlaj je naslovu mladinske olimpijske šampionke dodala še bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Na srednji napravi v Lake Placidu je 18-letna članica NSK Tržič FMG danes s skokoma, dolgima 91,5 im 89,5 metra, potrdila dobro pripravljenost in osvojila tretje mesto pred četrtouvrščeno reprezentančno kolegico Tino Erzar (89,5 m in 90 m), sicer branilko zlate lovorike iz lanske Planice.

Nova mladinska svetovna prvakinja je Norvežanka Ingvild Synnøve Midtskogen (96 m in 97 m), ki je upravičila vlogo favoritinje in slavila zanesljivo zmago. Potem ko je bila v obeh serijah najdaljša, je imela na koncu pred drugouvrščeno rojakinjo Ingrid Laate (90 m in 94 m) kar 32 točk naskoka. Bronasta Bodlajeva, ki je že po uvodni seriji držala tretje mesto, je za zmagovalko zaostala za 41,6 točke.

Tinkara Komar (86 m in 88 m) je v drugi seriji izgubila tri mesta in zasedla 12. mesto, Lucija Jurgec (78 m in 80 m) pa je v finalu preskočila štiri tekmice in tekmo končala na 20. mestu. Nastopi slovenskih deklet so tudi dobra napoved za ekipno preizkušnjo.