Mlada slovenska športnica se je zelo približala stopničkam

Na današnjih preizkušnjah za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v Otepääju so imeli največ uspeha Nemci, ki so se veselili zmag v obeh konkurencah. Med moškimi je bil najboljši Vinzenz Geiger, med ženskami pa je z vso konkurenco opravila Nathalie Armbruster.

Med Slovenci se je najbolje odrezala Ema Volavšek, ki si je priskočila in predvsem pritekla zelo dobro peto mesto. Potem ko je bila po skokih enajsta, je s tretjim časom 5-kilometrske tekaške preizkušnje prehitela šest tekmic. Za zmagovalko Armbrustrovo, ki je v ciljnem šprintu za 1,2 sekunde prehitela norveško zvezdnico Ido Mari Hagen, je zaostala za 27,1 sekunde, od tretjeuvrščene Japonke Haruke Kasai pa jo je na koncu ločilo 9,9 sekunde.

»Z današnjo tekmo sem zadovoljna, manjka mi le še doskok v telemark, s katerim bi mogoče štartala še nekaj mest višje. Tekla sem super in s končnim petim mestom sem zadovoljna,« je sporočila 22-letna Volavškova.

Gašper Brecl pristal na 51. mestu

Geiger je za zmago ugnal poslavljajočega se norveškega šampiona Jarla Magnusa Riiberja (+ 16,0), nemško slavje pa je dopolnil tretjeuvrščeni Julian Schmid (+ 26,0). Edini slovenski tekmovalec v cilju Gašper Brecl je z zaostankom 2:36,8 minute pristal na 51. mestu, Vid Vrhovnik pa se po 39. skakalnem dosežku ni podal na štart 7,5-kilometrske tekaške preizkušnje.

To so bile zadnje tekme svetovnega pokala kombinatorcev pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem).