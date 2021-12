Nika Križnar z najdaljšim skokom do zmage na Ljubnem

Uvodna tekma smučarskih skakalk za svetovni pokal na Ljubnem bi se za Slovenke težko končala bolje. Nika Križnar (91,5 m in 94,5 m) je v blestečem slogu slavila zmago, njeno slavje pa sta s tretjim oziroma četrtim mestom dopolnili Ema Klinec (91 m in 91 m) in Urša Bogataj (84,5 m in 91,5 m). Na drugo mesto se je zavihtela avstrijska nosilka rumene majice Marita Kramer (94 m in 89 m).

Zelo dobro se je odrezala tudi Nika Prevc (86 m in 88,5 m, ki je z 11. mestom izenačila svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, točke pa sta od naših osvojili tudi Špela Rogelj (83 m in 88 m) in Jerneja Brecl (83,5 m in 80 m), ki sta zasedli 14. oziroma 26. mesto.

Križnarjeva je s prvo zmago v sezoni in skupno tretjo v svetovnem pokalu naredila velik korak k zlati sovi in glavni nagradi v višini 10.000 švicarskih frankov, ki jo prejme najboljša v seštevku silvestrske turneje. Pred drugouvrščeno Kramerjevo ima 3,8 točke naskoka, pred tretjeuvrščeno Klinčevo pa 6,5 točke prednosti.

Po uvodni seriji je bila na vrhu Avstrijka Marita Kramer

V uvodni seriji tekme za svetovni pokal na Ljubnem je najdlje odneslo Marito Kramer. Avstrijska smučarska skakalka je skočila 94 metrov daleč in zbrala 134,7 točke, tri več kot Nika Križnar (91,5 m). Ema Klinec (91 m) je z zaostankom 4,3 točke držala tretje mesto.

Urša Bogataj, ki ji je trener Zoran Zupančič skrajšal nalet, na veliko smolo 26-letne članice ljubljanske Ilirije pa se je tik pred njenim nastopom okrepil vzvratni veter, ni mogla izvleči (dosti) več od 84,5 metra in šestega mesta. Najboljšo deseterico je zaokrožila Nika Prevc (86 m), v finale pa sta se od Slovenk uvrstili še Špela Rogelj (83 m/19.) in Jerneja Brecl (83,5 m/21.).

Nika Vetrih (79 m) je kot 33. nastop v drugi seriji zgrešila le za 1,2 točke, prekratke za finale pa so bile od naših še Maja Vtič (77 m/36.), Katra Komar (78 m/43.), Jerneja Repinc Zupančič (76 m/45.) in Lara Logar (73 m/49.).

Jutri bo na skakalnici pod Rajhovko še druga tekma, ki se bo začela ob 16. uri. Kvalifikacije zanjo bodo že ob 10.45.