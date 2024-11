Na premieri poraz naših risov

Hokejisti slovenske reprezentance so v prvem nastopu na uvodnem pripravljalnem turnirju sezone doživeli poraz proti Italiji z 0:2 (Zanata 28., Cuglietta 60.).

Zanimivo, prav takšen izid je bil tudi v zadnjem dvoboju med tema dvema tekmecema, pomladi v Bolzanu na SP skupine B, le da so takrat naši risi zmagali z 2:0 (Tičar, Kuralt). Prav to je bila tudi najboljša tekma zanimivega prvenstva, na katerem si je Slovenija priigrala vizum vrnitve v najvišji svetovni razred in bo nastopila na SP 2025 v Stockholmu.

Tokrat pa so bili azzurri bolj zbrani, na ledu dvorane Tüskecsarnok v Budimpešti so sprožili precej več strelov (44:17), v vratih močno pomlajene slovenske vrste je bil zelo zanesljiv Žan Us. Poraza ni mogel preprečiti, prejel pa je pravzaprav le en gol, saj so končni izid 2:0 italijanski hokejisti dosegli z zadetkom v prazno mrežo. Takrat so namreč risi poskusili izenačiti brez vratarja.

V 2. kolu turnirja se bo Slovenija v petek ob 15. uri pomerila s Poljsko.