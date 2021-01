Najbolje namazane smuči ima Švica

Po šest zmag za Švico in Italijo

Alexis Pinturault ima med moškimi največ zmag, štiri. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP



Šest različnih zmagovalcev

Petra Vlhova je kraljica med dekleti. FOTO: Jussi Nukari Lehtikuva/Reuters



Februarja svetovno prvenstvo

Po natanko polovici sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so lahko najbolj zadovoljni v švicarskem taboru. Od 70 načrtovanih moških in ženskih tekem so jih organizatorji izpeljali 35. Na prvem mestu v pokalu narodov so Švicarji s 5055 točkami, drugi so Avstrijci s 4451, tretji Norvežani s 3007. Slovenci so osmi z 888 točkami.Švicarji vodijo v pokalu narodov tako v ženski kot moški konkurenci. Ženska karavana je po 57. Zlati lisici v Kranjski Gori opravila 16 tekem od 33, moški pa so nastopili na 19 tekmah od 37.Slovenke so s 467 točkami na sedmem mestu. Vodijo Švicarke (2263 točk) pred Avstrijkami (2010) in Italijankami (1978).Slovenci so na 19 tekmah osvojili 421 točk za deveto mesto v pokalu narodov. Na vrhu so Švicarji (2792), pred Avstrijci (2441) in Norvežani (2247).Švicarji so od začetka sezone poskrbeli za 84 uvrstitev v prvo deseterico na tekmah svetovnega pokala, od tega imajo šest zmag, šest drugih mest in 13 uvrstitev na tretje mesto. Italijani oziroma Italijanke imajo 34 uvrstitev med najboljših deset s šestimi zmagami, štirimi drugimi mesti in dvema tretjima mestoma.Stopničk so se v tej sezoni veselili tudi Slovenci po zaslugi zmagena smuku v Val d'Iseru 13. decembra, drugega mestana veleslalomu v Santa Caterini 5. decembra in tretjega mesta Mete Hrovat na nedeljskem veleslalomu za 57. Zlato lisico v Kranjski Gori. Ob tem so Slovenci poskrbeli še za sedem uvrstitev v najboljšo deseterico.Hrovatova je bila na veleslalomih še šesta in deveta, Štuhčeva je na smukih vpisala četrto, sedmo in šesto mesto, Kranjec pa je bil na veleslalomih še sedmi in deveti.To sezono še ni izrazitega zmagovalca ali zmagovalke. Po štiri zmage imajo Slovakinja, Francozin Italijanka. Zmagalo pa je osem različnih smučark in 15 različnih smučarjev.Že dolgo se ni zgodilo, da bi bilo na šestih moških slalomih v sezoni šest različnih zmagovalcev. Švicarje zmagal v Alta Badii, Norvežanje dobil Madonno di Campiglio, v Zagrebu je slavil Nemec, v Adelbodnu Avstrijec, Avstrijecje dobil prvega od dveh slalomov v Flachauu, drugega pa NorvežanNa ženskih slalomih je Vlhova osvojila slalome v Zagrebu ter oba v Leviju, Švicarkaje zmagala na Semmeringu, Američankapa v Flachauu.Bassinova je dobila štiri od petih veleslalomov to sezono (Sölden, Courchevel in oba v Kranjski Gori), medtem ko je Shiffrinova zmagala na drugem veleslalomu v Courchevelu.Na moških veleslalomih so slavili Norvežan(Sölden), Hrvat(Santa Caterina), Švicar(Santa Caterina II) ter Pinturault v Alta Badii in Adelbodnu.Na moških smukih so slavili Čater v Val d'Iseru, Norvežanv Val Gardeni in Avstrijecv Bormiu. Na ženskih smukih pa je prvega v Val d'Iseru dobila Švicarka, Italijankapa drugega na francoskem prizorišču in tretjega v St. Antonu.Prvi superveleslalom v Val d'Iseru je pripadel Čehinji, drugi v St. Antonu pa ŠvicarkiZmagovalci treh superveleslalomov pa so Švicar(Val d'Isere), Aamodt Kilde (Val Gardena) in Američan(Bormio).Edini posamični paralelni tekmi v sezoni v Lech/Zürsu sta dobila Pinturault in Vlhova.Do februarskega svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo se bodo smučarji ustavili še na postajah v Kitzbühelu (2 smuka in superveleslalom), Schladmingu (nočni slalom), Chamonixu (2 slaloma) in Garmisch-Partenkirchnu (superveleslalom, smuk).Alpske smučarke pa imajo do SP na sporedu še tekme v Crans Montani (2 smuka, superveleslalom), na Kronplatzu (veleslalom) in v Garmisch-Partenkirchnu (smuk, superveleslalom).