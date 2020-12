Najboljše slovo Laniška od leta 2020

Anže Lanišek bo jutri eden od favoritov za zmago. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Hrgota pričakuje več od ostalih

Peter Prevc je bil drugi najboljši Slovenec. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Lindvika umaknil zobobol

Sto devetintrideset metrov in lep doskok v telemark je bilo dovolj za zmagov kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalcev na novoletni turneji v Garmish-Partenkirchnu. Za pol točke je premagal Norvežana, ki je dosegel daljavo dneva (143 m)s slabim doskokomin za sedem desetink točke Nemca(135,5 m)»Vesel sem dobrega skoka, ampak prava tekma bo jutri, ko bo šlo zares. Upam, da bom pokazal podobno predstavo. Pozna se, da sem umirjen in samo to mi lahko prinese dober rezultat,« je povedal član SSK Mengeš, ki se je na najboljši način poslovil od starega leta, novo leto pa bo dočakal v postelji: »Kuhinjo nam zaradi covida zapirajo že ob 21. uri, morda se bomo potem še malce "podružili", ampak bo treba kmalu spat, saj je pred nami tekma.« Lanišek je za zmago prejel ček za 5000 evrov.Trenerje bil razumljivo zadovoljen predvsem z Laniškom. »Če lahko eden v ekipi zmaga v kvalifikacijah, je lahko to dobra spodbuda za ostale, ki še nimajo tako močne samozavesti kot Lanišek,« si boljšo ekipno predstavo jutri pričakuje Hrgota, ki je nedavno postal šef stroke. »Leto 2020 je bilo turbulentno tudi v skokih, upam, da bo prihodnje bolj mirno in še bolj uspešno,« je dejal Hrgota za TV Slovenija.Vseh šest Slovencev se je sicer uvrstilo na drugo tekmo turneje štirih skakalnic.126,5 m) je v kvalifikacijah zasedel 21. mesto,(128 m) 30.,(128 m) 35.,36. (125,5 m) in(123 m) 42. mesto.Na tekmi je manjkal lanski zmagovalec Norvežan, tretji na prvi tekmi v Oberstdorfu. Zaradi zobobola je moral na pregled v Innsbruck, s čimer je zapravil tudi priložnost za nastop na tekmi in visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Lindvik je lani zmagal v Garmischu in Innsbrucku, v skupni razvrstitvi pa je bil drugi za PoljakomZa spremembo od uvodne tekme v Oberstdorfu bodo tokrat v prvi seriji tekmovali pari na izpadanje.