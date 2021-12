Narobe svet: najprej tekli, nato skakali

Jarl Magnus Riiber je dobil še četrto tekmo za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev v tej sezoni. V estonskem Otepääju je bil izjemni Norvežan najboljši že po teku, s tekmeci pa je še bolj zanesljivo opravil v skakalnem delu. Nove točke za svetovni pokal je z 29. mestom osvojil tudi slovenski predstavnik Vid Vrhovnik. Drugo mesto je na koncu pripadlo še enemu Norvežanu Espenu Bjørnstadu, tretje pa Nemcu Manuelu Faisstu. Razlika je bila na koncu kar velika, saj je imel Riiber pred zasledovalci 13,5 točke prednosti. Skakalni del je začel z vsega desetinko točke naskoka.

Tekmovalci so namreč današnjo preizkušnjo v Otepääju opravili v drugačnem vrstnem redu. Najprej so se pomerili v teku. Po skupinskem startu je bil najhitrejši po 10 km Riiber pred Nemcem Vinzenzem Geigerjem in rojakom Jörgenom Graabakom. Razlika med prvimi 25 tekači je bila po preračunavanju zaostankov vsega 4,9 točke. Vrhovnik je bil po teku na 36. mestu, Gašper Brecl pa 47.

V skokih je nato Vrhovnik napredoval in osvojil še četrto točko za svetovni pokal v tej sezoni, saj je pridobil sedem mest, drugi slovenski predstavnik Brecl pa je v skakalnem delu sporeda pridobil štiri mesta, a premalo, da bi se približal dobitnikom točk. V skupnem seštevku s štirimi zmagami zanesljivo vodi Riiber. Najbližji zasledovalec, Avstrijec Johannes Lamparter, zaostaja že 99 točk, potem ko je bil danes deveti.