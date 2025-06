Nemci so se odločili, koga bodo poslali v boj s Planico

V Nemški smučarski zvezi (DSV) so se odločili: v boj za prireditelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, za izvedbo katerega se poteguje tudi Planica, bodo poslali Oberstdorf. V Klingenthalu, kjer so razmišljali o skupni kandidaturi z Oberwiesenthalom, so po temeljitem razmisleku v soboto sklenili, da bodo poskušali organizacijo SP v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji poskušali pridobiti kdaj drugič.

Oberstdorf bi lahko tako svetovno prvenstvo gostil četrtič po letih 1987, 2005 in 2021. Nemci ocenjujejo, da imajo proti edinemu protikandidatu iz Slovenije v rokah dobre karte. »V Oberstdorfu so že večkrat dokazali, da znajo odlično prirediti največja tekmovanja,« je poudaril Jörg Flechtner, prvi mož DSV, ki stavi na dobro infrastrukturo, vpeljano ekipo in navdušenje celotne regije nad skoki, teki in kombinacijo.

»Kandidaturo – in v primeru njenega uspeha nordijsko SP 2031 – vidimo kot skupni projekt za celotno nordijsko smučanje v Nemčiji,« je omenil Florian Stern, predsednik prireditvenega odbora v Oberstdorfu. O tem, kdo bo leta 2031 gostil najboljše smučarske skakalce, tekače in nordijske kombinatorce, bodo sicer glasovali prihodnje leto na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Beogradu.