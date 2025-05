Kontrolor navedel tudi primer mladega slovenskega skakalca

Odločitev Christiana Kathola, da odstopa s položaja kontrolorja skakalne opreme pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je mnoge presenetila. Kakor je pojasnil, se za ta korak ni odločil zaradi škandala, ki so ga s predelanimi tekmovalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu zakuhali Norvežani.

»Da ne bom več opravljal vloge kontrolorja, sem sklenil že v začetku februarja, torej še pred svetovnim prvenstvom. Za to sem se odločil iz osebnih razlogov. Med sezono sem bil zdoma vsak teden od srede do nedelje ali ponedeljka. Moja mati je stara 87 let, doma pa živi sama in potrebuje mojo pomoč,« je zaupal Kathol, ki so mu pred kratkim operirali koleno. Septembra pa ga čaka poseg še na drugem kolenu.

Skoki ostajajo njegova velika ljubezen

Kot je pristavil, se ne umika iz skokov, ki ostajajo njegova velika ljubezen. Morda bo spet postal tehnični delegat, še naprej pa bo po svojih močeh pomagal pri kontroli, za katero meni, da bi jo morali še zaostriti. Za nameček se zavzema tudi za strožje kazni. »Nekatere reprezentance imajo od deset do dvanajst ljudi, ki skrbijo za razvoj opreme. To je za FIS kakor doping. Vsakogar, ki ujamejo pri goljufanju, bi morali diskvalificirati za več kot le eno tekmo,« je predlagal 59-letni Avstrijec, ki ima pomisleke glede odvzema kombinezonov.

»To je velika odgovornost. Samo pomislite, kaj bi se zgodilo, če bi pri prevozu prišlo do nesreče, če bi se dresi zmočili ali celo izgubili. Poleg tega s tem, da bi jim jih odvzeli in vrnili pol ure pred tekmo, ne bi veliko spremenili. Skakalci bi imeli še vedno dovolj časa, da bi si povečali kombinezon,« je razložil Kathol in navedel primer iz letošnjega finala svetovnega pokala v Planici, kjer so diskvalificirali mladega Slovenca (Žigo Jančarja).

»Naknadno je priznal, da je pred poletom raztegnil svoj dres. Za nekaj takšnega potrebuješ le minuto ali dve,« je še dejal poslavljajoči se kontrolor opreme.