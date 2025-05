Razočarani norveški skakalni as: Tega si nisem zaslužil

Nekdanji svetovni rekorder Robert Johansson je dobrih deset tednov po škandalu, ki so ga s predelanimi tekmovalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu zakuhali norveški skakalci, napovedal konec športne poti. »Veselim se že naslednjega poglavja v življenju,« je 35-letni as iz Lillehammerja v pogovoru za TV2 zaupal, da bo svoje smuči postavil v kot.

Johansson je bil sicer edini norveški skakalec, ki ga v Trondheimu niso diskvalificirali. Pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so ga suspendirali šele pred začetkom turneje Raw Air (surov zrak) – tik pred tekmo na znamenitem Holmenkollnu. Zaradi kazni potem ni smel skakati niti v Vikersundu, Lahtiju in Planici, kjer je želel skleniti svojo uspešno kariero.

»Tega si nisem zaslužil. Bilo mi je zelo težko pri srcu, ker sezone in športne poti nisem mogel končati tako, kot sem si zamislil in želel,« je večkrat dejal Johansson, ki vztraja, da je nedolžen. Kakor pravi, ni vedel ničesar o tem, kako so rojaki manipulirali s kombinezoni.

Kljub vsemu, kar je doživel v zadnjem obdobju, se s ponosom ozira na vse dosežene uspehe, med katerimi bo ob svetovnem rekordu (252 m) iz Vikersunda 2017 še posebej v spominu ohranil tudi vse tri posamične zmage v svetovnem pokalu (Vikersund 2018, Oslo 2019 in Lahti 2021).