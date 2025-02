Nesrečna skakalka: komaj dobro se je vrnila, že mora spet na operacijo

Kvalifikacije smučarskih skakalk za današnjo tekmo (14.00) na srednji napravi na nordijskem SP v Trondheimu, na kateri bo Nika Prevc v ožjem krogu kandidatk za kolajne, je zasenčila huda poškodba Luise Görlich. Kakor vse kaže, bo morala spet na operacijo, s čimer se je sezona zanjo že končala.

Nemki je pri doskoku pri 93 metrih močno zasukalo koleno, vendar ni padla. Odsmučala je do konca izteka, nakar se je prevrnila in prijela za nogo. Vsem, ki so vedeli, kaj vse je morala že prestati na dosedanji športni poti, je bilo takoj jasno, da si je huje poškodovala koleno. Potem ko je več minut negibno ležala, so jo odnesli iz izteka.

»Ocenjujem, da gre za hujšo poškodbo desnega kolena,« je razkril Florian Porzig, reprezentančni zdravnik pri Nemški smučarski zvezi (DSV). Görlichova, ki je predlani v Planici prispevala svoj delež k nemškemu ekipnemu naslovu svetovnih prvakinj, se bo zdaj vrnila v domovino, kjer jo bodo natančno pregledali, po zdravniškem pregledu pa bo znano tudi več, kakšno je njeno zdravstveno stanje.

Na nedavnih tekmah na Ljubnem je Luisa Görlich opozorila nase s 13. in 12. mestom. FOTO: Ole Martin/Reuters

Nemka, ki je 21. decembra dopolnila 26 let, ima res smolo. To je namreč že njena tretja hujša poškodba kolena po letih 2018 in 2024. Po zadnji operaciji se je vrnila prav za tekmi pred dvema tednoma na Ljubnem, kjer si je s 13. in 12. mestom priborila vozovnico za nordijsko SP v Trondheimu. V nemški zvezi si zdaj prizadevajo, da bi namesto Görlichove na Norveško pripeljali Emely Torazza.