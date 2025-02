Očeta že pustila za seboj, brata bo težko ujela

Na srednji napravi v Trondheimu bodo nocoj (20.30) na sporedu kvalifikacije za jutrišnjo prvo tekmo smučarskih skakalk na 55. nordijskem SP, na kateri bo zlato kolajno branila Nemka Katharina Schmid. V Planici je pred srebrno Avstrijko Evo Pinkelnig in bronasto Norvežanko Anno Odine Strøm zmagala še z dekliškim priimkom Althaus, v smučarskem centru Granåsen pa bo – če sodimo po njenih zadnjih nastopih – le stežka ponovila podvig izpred dveh let.

Potem ko je Schmidova silovito odrinila v predolimpijsko sezono 2024/25 in kot za stavo nizala vrhunske uvrstitve, je v zadnjem obdobju vidno popustila, kar je s pridom izkoristila Nika Prevc, ki je izkušenejši Nemki konec januarja v Zau slekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi za svetovni pokal. Olimpijska podprvakinja iz Pjongčanga 2018 in Pekinga 2022, ki bo 23. maja praznovala 29. rojstni dan, se je znašla v krizi, iz katere se očitno ne more izkopati.

Nika Prevc je v imenitni formi pričakala svetovno prvenstvo v Trondheimu. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Precejšnje preglavice je imela tudi na včerajšnjem uradnem treningu, na katerem je njen najdaljši skok meril le 81 metrov. Bistveno bolje je šlo od nog spet Prevčevi (87,5 m in 98 m), ki je imela četrti in drugi dosežek. V uvodnih dveh serijah je bila najboljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal (95,5 m/1., 96,5 m/1. in 92 m/6.), v tretji, v kateri se je Nika po pogovoru z glavnim trenerjem Jurijem Tepešem odpovedala skoku, pa je bila najdaljša japonska zvezdnica Sara Takanaši (87 m/17., 93,5 m/3. in 97 m/1.). Ob 19-letni članici kranjskega Triglava bodo skušale nocoj kvalifikacijsko letvico preskočiti tudi Tina Erzar, Ema Klinec in Katra Komar.

Iz uspešne skakalne družine tudi Selina Freitag

Svoje nastope je včeraj opazno stopnjevala tudi tačas najboljša Nemka Selina Freitag (86 m/9., 90,5 m/4. in 93,5 m/3.), ki je bila nazadnje v svetovnem pokalu najhujša tekmica mlade slovenske šampionke. Na koncu koncev je na Ljubnem in v Hinzenbachu štirikrat zapovrstjo osvojila drugo mesto za Prevčevo. Zanimivo, da tudi Selina prihaja iz uspešne skakalne družine. Njen brat Richard Freitag je med letoma 2011 in 2017 v svetovnem pokalu nanizal osem zmag, poleg tega njegovo vitrino krasi tudi bronasta kolajna s svetovnega prvenstva v poletih iz Oberstdorfa 2018. Za nameček ima tudi ekipna odličja tudi z OI in nordijskih SP.

Nemka Selina Freitag lovi prvo zmago med svetovno elito. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Med svetovno elito se je dokazoval tudi njun oče Holger Freitag, ki je svojo edino zmago leta 1983 slavil v Harrachovu, torej tam, kjer je Richard pred štirinajstimi leti prvič okusil slast prvega mesta. V tem sta za zdaj oba še ob pred Selino, toda glavni trener nemške ženske reprezentance Heinz Kuttin je prepričan, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo tudi sama zavihtela na vrh.

188 metrov znaša osebni rekord Seline Freitag, družinski rekorder je brat Richard Freitag (243 m).

Selina se sicer rada pohvali, da ima s 188 metri že boljši osebni rekord od očeta. Brata, ki je leta 2018 v Planici poletel 243 metrov daleč, pa bo težko premagala. Richardu, s katerim sta sanjala, da bosta nekoč z nemško mešano ekipo skupaj osvojila kolajno na velikem tekmovanju, je zelo hvaležna za vso podporo, ki ji jo je nudil, ko se je zaradi boljših pogojev za trening pri 16 letih iz Breitenbrunna na Saškem preselila v Oberstdorf na Bavarsko.

»To je bil zame velik korak. Ni bilo preprosto živeti več kot 500 kilometrov od doma. Zato sem bila vesela, da je šel Richard z menoj in da sem ga imela ob sebi, čeprav ga potem niti nisem velikokrat videla,« je zaupala 23-letna Nemka, ki svojemu bratu ni zamerila, ker je svojo športno pot sklenil, preden bi lahko uresničila skupne sanje. Richard se je po koncu kariere (leta 2022) posvetil študiju osteopatije, zanimanje za medicino pa se v družini – kakor navdušenje nad skoki – prenaša iz roda v rod. Oče Holger je namreč ortoped ...