Ni bil evforičen, zato tudi zdaj ne obupuje

Trije mušketirji in mušketirka slovenskega deskanja na snegu so ponovno v Versaillesu! No, Rogla je lahko zimska kraljeva rezidenca Ludvika XIII., jutrišnja tekma svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu pa bo pokazala, kako našiljene deske (meče) ima slovenska, z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, žlahtnokovinska četverica. Začetek sezone je bil oster, za Tima Mastnaka, Žana Koširja, Rok Marguča in Glorio Kotnik rezultatsko štejejo le stopničke na zmagovalnem odru, Mastnak si jih je prideskal dvakrat. Zmagal je v kitajskem Yanqingu, drugi je bil v Carezzi, napredoval je tudi v paralelnem slalomu (dvakrat četrti na tekmah na Kitajskem). Celjan je bil nekaj časa tudi skupno vodilni v svetovnem pokalu. Druga dva Celjana, Marguč in Kotnikova, ter Košir s Pristave pri Tržiču, v letošnji sezoni še niso stopili na prva tri mesta, so pa zato, razen enkrat četrte Glorie leta 2018, že na tekmi na Rogli. Na njej oziroma na progi Jasa (ob 9. uri kvalifikacije, ob 13. izločilni boji) bo treba pokazati roge! Več preberite v članku.